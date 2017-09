Még mindig életveszélyes Irma - Miamiban kijárási tilalmat vezettek be

Helyi idő szerint vasárnap estére a Floridában tomboló vihar 2-es erősségűre csökkent, de óránkénti 175 kilométeres széllökéseivel és a tenger négy-ötméteresre korbácsolt hullámaival változatlanul életveszélyes. A vihar elsősorban az állam nyugati partvidékén, Tampa környékén erős. Tampában és Miamiban este hét órától kijárási tilalmat vezettek be, Dél- és Közép-Floridában már több mint 3 milliónyian vannak áram nélkül. Komoly károk keletkeztek a miami repülőtér berendezéseiben is.

A rossz hír az, hogy ez egy nagy szörnyeteg

Fotót készít magáról az utcán egy férfi Miamiban. Fotó: MTI/AP

- mondta a hurrikánról vasárnap este Donald Trump újságíróknak a Fehér Házban.

Az elnök vasárnap kora este tért vissza Camp Davidből, az amerikai elnökök marylandi hétvégi rezidenciájáról, ahol egész nap kapcsolatban állt a floridai kormányzóval és telefonon egyeztetett több, a vihar által fenyegetett szövetségi állam kormányzójával is. Trump közölte, hogy a Fehér Ház és a szövetségi katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) felkészült és minden segítséget megad.

Most az életek és nem a költségek miatt aggódunk

- hangsúlyozta az újságíróknak.Hozzátette: a meteorológusok előrejelzései szerint a hajnalig tartó időszak kritikus lesz, mert a vihar ismét felerősödhet. Dicsérte a parti őrséget és a FEMA-t, amely a felkészülésnél is kiváló munkát végzett.

De a neheze még csak most jön

- szögezte le.Az elnök bejelentette, hogy nemsokára Floridába látogat, de pontos időpontot még nem mondott. Mike Pence alelnök néhány kormánytag kíséretében vasárnap késő délután ellátogatott a FEMA washingtoni központjába.

Bármerre is haladjon az Irma hurrikán, mi már előbb ott leszünk

- mondta rövid beszédében az alelnök. Hangsúlyozta, hogy a szövetségi kormány nem hagyja magukra a hurrikán áldozatait, anyagi eszközökkel és támogatással is a helyszínen lesz, mind az életek és az anyagi javak mentésekor, mind az újjáépítéskor.Florida déli és középső vidékein mintegy 6 és fél millió ember számára rendeltek el evakuálást és nagyon kevesen vannak, akik nem hallgattak a kormányzó felhívására és otthonukban maradtak. Hozzájuk intézett felhívást Rick Scott kormányzó vasárnap este, s arra szólított fel mindenkit, hogy ne menjen ki, mert az utcákon hömpölygő, helyenként derékig érő víz szinte bizonyosan fertőző.Tetézi a bajt, hogy Miamiban és környékén két tornádót észleltek, Florida déli részein pedig többet is. Az állam egész területén tornádóriadó van érvényben.Az NBC televízió esti jelentése szerint Ernest Hemingway Nobel-díjas író múzeummá alakított háza Key Westen a csodával határos módon teljesen épségben maradt. Dave Gonzales, a történelmi épület és múzeum kurátora megerősítette azt is, hogy a ház mind az 54 macskája szintén épségben átvészelte az Irma hurrikánt. A cicák Hemingway Hófehérke nevű macskájának a leszármazottai. Ennek bizonyítéka, hogy sokuknak hat ujja van, ami Hófehérke genetikai öröksége.A múzeum kurátora az NBC riporterének elmondta azt is, hogy bár a ház nem sérült meg, de pillanatnyilag nincs áram, folyóvíz és internet-szolgáltatás sem.