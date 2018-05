Meg kellett operálni a Melania Trump amerikai first lady-t

Donald Trump elnök 48 éves hitvesét a marylandi Bethesdában lévő Walter Reed katonai kórházban ápolják, a Fehér Ház közleménye szerint "jóindulatú vesebetegség" miatt kellett megoperálni.



Stephanie Grisham, Melania Trump szóvivőnője közölte: a műtét komplikációmentes és sikeres volt, a first lady állapota kielégítő, de a hetet még a kórházban tölti. "A first lady teljes felépülésre számít, és folytatja a gyermekek érdekében végzett munkáját" - hangsúlyozta írásos közleményében Grisham.



Donald Trump - aki a műtét idején a Fehér Házban tartózkodott - délután a Walter Reed kórházban volt, felesége betegágyánál.



First ladyként utoljára Nancy Reagant - Ronald Reagan elnök feleségét - kezelték komoly betegséggel: 1987-ben rákbetegség miatt eltávolították a mellét. Korábban Rosalynn Carternak - Carter elnök feleségének - szervezetéből távolítottak el jóindulatúnak bizonyult csomót, s Gerald Ford nejét, Betty Fordot 1974-ben szintén mellrákkal operálták.