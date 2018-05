Még a légiközlekedést is fel kellett függeszteni egy hatástalanítás közben részben felrobbant bomba miatt Drezdában

Félresikerült egy második világháborús bomba hatástalanítása a németországi Drezdában, a robbanószerkezet csütörtökre virradó éjjel működésbe lépett, a helyszínen tűz ütött ki.



A robbanásban és a tűzben nem sérült meg senki - jelentette a Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) regionális közszolgálati médiatársaság.



A 250 kilogrammos bombát még kedden találták egy építkezésen Drezda Löbtau nevű városrészében, a környéket lezárták és kiürítették, több mint 9000 lakosnak kellett már a második éjszakát rokonoknál, barátoknál vagy a drezdai nemzetközi vásár két csarnokában kialakított szükségszállásokon töltenie.



A hatástalanítással először szerdán nap közben próbálkoztak, de a kísérletet le kellett állítani, mert a tűzszerészek megállapították, hogy a bomba a vártnál veszélyesebb. Ezért szigetelőanyagot helyeztek el körülötte, és elhatározták, hogy a gyújtószerkezetet egy távirányított robbantással távolítják el. Ezt a műveletet szerda éjjel elvégezték, de a szigetelőanyag lángra kapott, és a bomba egy része működésbe lépett.



Az MDR beszámolója szerint a helyszínt csütörtök reggel is füst borította, és a részleges robbanás betemette a bombát, így nem tudni, hogy mennyi robbanóanyag van még benne. A területet egyelőre nem lehet megközelíteni, a hatóságok délelőtt döntenek arról, hogy miként folytassák a munkát. Várhatóan a levegőből, drónnal mérik fel a helyszínt.



Az eset miatt a légi közlekedést is felfüggesztették, a drezdai repülőtéren egyelőre nem fogadnak és nem indítanak járatokat.



Szászország tartományi fővárosban mindennapos, hogy második világháborús bombát találnak, mert az angolszász szövetségesek légitámadásokkal szinte teljesen lerombolták az egyik legszebb német városként számon tartott települést.



A háború utolsó szakaszában, 1945. február 13-án és 14-én három hullámban bombázták az Elba menti Firenzének is nevezett várost, a számos történész szerint értelmetlen, katonai, stratégiai előnyt nem eredményező támadásoknak nagyjából 25 ezer polgári áldozata volt, többségük megégett vagy megfulladt a gyújtóbombák keltette tűzviharokban.