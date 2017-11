Még 5 évig lehet glifozáttal irtani a gyomot az EU-ban

Az uniós tagállamok hétfőn minősített többséggel meghosszabbították a glifozát tartalmú növényvédő szerek Európai Unión belüli használati engedélyét.



Információk szerint tizennyolc uniós tagország (Bulgária, Németország, Csehország, Dánia, Észtország, Írország, Spanyolország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság) szavazata mellett, kilenc ellenében (Belgium, Görögország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Málta és Ausztria) és egy tagország, Portugália tartózkodása mellett fogadták el a döntést arról, hogy a vitatott növényvédő szer újabb öt évig maradhat kereskedelmi forgalomban az Európai Unió országaiban.



Vytenis Andriukaitis, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős uniós biztosa kijelentette, a hétfői szavazás azt mutatja, hogy amikor "mindannyian szeretnénk, képesek vagyunk megosztani és elfogadni kollektív felelősségünket a döntéshozatalban".



Az Európai Bizottság 2016 júniusában a rákos megbetegedések kialakulásáért is felelőssé tett gyomirtó használati engedélyének 10 éves meghosszabbítására tett javaslatot. Végül a tagországi ellenállásra - a végső döntés meghozataláig - 18 hónapos, 2017. december közepéig szóló meghosszabbítás mellett döntöttek.



A környezetvédők azonnali tilalom mellett érveltek, amíg a termelői szakszervezetek a szer használati engedélyének 15 éves meghosszabbítását szerették volna elérni.



Október végén az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén arról határozott, hogy a glifozát tartalmú növényvédő szerek háztartási használatát azonnal, a mezőgazdasági felhasználását 2022. december 15-i határidővel be kell tiltani.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutatási ügynöksége 2015 márciusában a lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolta a világ egyik legnépszerűbb - és az Egyesült Államokban a legtöbbet használt - gyomirtóját. A franciaországi székhelyű Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) szakértői szerint a glifozát jelentette rákkockázat főleg azok esetében áll fenn, akik foglalkozásukból adódóan vannak kitéve a szer hatásainak. Az otthoni kertészkedés szempontjából a glifozát nem jelent kockázatot - jelezték.



A Greenpeace Magyarország az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint tovább folytatja küzdelmét a "kockázatos glifozát" betiltásáért. A szervezet azt várja Magyarország döntéshozóitól, hogy védjék meg a lakosság egészségét és élővilágot a veszélyes vegyszerektől és nemzeti szinten tiltsák be a rákkeltéssel gyanúsított glifozát használatát - hangsúlyozták.



Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértőjének véleménye szerint legfontosabb a mezőgazdaságban az állományszárításra történő felhasználás tilalma, ugyanis ezáltal jut leginkább a glifozát az élelmiszerekbe.

A növényvédő szer mihamarabbi teljes körű betiltására is szükség van, beleértve a játszótereket, közparkokat, ahol még nagyobb esély van arra, hogy akár a gyerekek is közvetlen kapcsolatba kerüljenek a veszélyes vegyszerrel - nyilatkozta szervezet szakértője.