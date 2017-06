Medvét gázolt el a vonat Székelyföldön

Fodor István, a település polgármestere az MTI-nek elmondta: a baleset nem sokkal éjfél után történt. Az elhaladó tehervonat mozdonyvezetője jelezte a szolgálatban lévő vasutasnak a medvegázolást, aki aztán riasztotta a hatóságokat és hívta a polgármestert is.



Fodor István elmondta: a balesetnek egy 8-9 éves, mintegy kétszáz kilós hím medve esett áldozatul. Az elgázolt medve tetemét pár percig még a helyszínen őrizte egy másik nagy méretű medve, mely csak a helyszínre érkező rendőrök és helybéliek zajkeltésére hagyta el az állomást.



A polgármester - aki maga is vadászik - hozzátette: a medvék párzási időszaka zajlik és az elpusztult hím párja lehetett a másik medve, amelyik percekig az állomás ajtajában állt és megakadályozta a vasutas visszatérését az épületbe.



A polgármester beszámolója szerint "a vasutas úgy megijedt, hogy majdnem infarktust kapott". Aztán a medve a sok kiabálásra az állomás mögötti füves részre húzódott, majd a kerítésen átmászva az országút felé távozott. A szerencsén múlott, hogy nem támadt a vasutasra - mesélte a polgármester.



Fodor István az MTI-nek elmondta: múlt héten a szomszédos Oltszemen ütött el egy medvebocsot a vonat. A polgármester hozzátette: a hasonló esetek nem ritkák olyan helyeken, ahol a vasúti pálya az erdő mellett halad és a fák közül kilépő állat nem veszi észre a vonat közeledtét. Hozzátette: a sepsibodoki vasútállomás azonban kilométerekre van az erdőtől. A polgármester aggályosnak tartotta a medvék túlszaporodását és azt is, hogy az állatokat törvény védi, egyetlen medve eszmei értéke 40 ezer euró (12,4 millió forint), az emberélet azonban nincsen "beárazva".