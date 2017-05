McMaster: Trump "teljesen helyénvaló" információkat osztott meg az orosz külügyminiszterrel

McMaster kedden a washingtoni Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy rutinjellegű információ-megosztásról volt szó, és az elnök semmilyen módon nem sodort veszélybe hírszerzési forrásokat a Lavrovval folytatott tanácskozása következtében.



A The Washington Post című napilap hétfői jelentése szerint Donald Trump titkos hírszerzési értesüléseket osztott meg az Iszlám Állam terrorszervezetről az orosz külügyminiszterrel múlt heti tárgyalásaikon. A lap meg nem nevezett kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva közölte: az amerikai elnök arról beszélt az orosz külügyminiszternek és a kíséretében lévő Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövetnek, hogy az Iszlám Állam laptopokba beépített robbanószerkezetekkel tervez merényleteket végrehajtani, s ennek fejleményeiről ő naponta kap hírszerzési jelentéseket. Közlésével - állította a The Washington Post - Trump veszélybe sodorhatta az amerikai hírszerzés forrásait is, ráadásul a hírszerzési adatok egy harmadik féltől származtak, amely nem adott engedélyt a kiszivárogtatásukra.



McMaster kitért azon újságírói kérdések elől, amelyek azt feszegették, hogy valóban titkosnak minősülő információk hangozhattak -e el a megbeszélésen, azt viszont leszögezte: egyetlen, a szóban forgó tanácskozáson jelen levő amerikai tisztségviselő "sem érezte úgy, hogy a beszélgetés ne lett volna helyénvaló".



A megbeszélés kontextusában az elnök teljes mértékben helyénvaló dolgokat vitatott meg a külügyminiszterrel, olyasmiket, amiket rutinszerűen megoszt más partnerországok vezetőivel is" - mondta a nemzetbiztonsági főtanácsadó.



Hozzátette: olyan információkról van szó, amelyek nyilvános forrásból elérhetők, és Trump elnököt nem tájékoztatták előzőleg az átadott információk konkrét forrásáról.



A bizalmas értesülések állítólagos kiadása világszerte nagy port kavart. Egy névtelenül nyilatkozó európai hírszerzési tisztségviselő azt mondta az AP hírügynökségnek, hogy ha ez az ügy igaznak bizonyul, akkor országa lehet, hogy leállítja hírszerzési értesüléseinek megosztását az Egyesült Államokkal.



Washingtonban republikánusok és demokrata pártiak egyaránt aggodalmuknak adtak hangot. John McCain republikánus szenátor "mélységesen aggasztónak" nevezte a lapjelentést, és azt állította, hogy az ügy miatt az Egyesült Államok szövetségesei esetleg kevésbé lesznek hajlandók megosztani saját információikat.



Chuck Schumer pedig azt követelte, hogy a törvényhozók számára biztosítsanak hozzáférést a találkozó jegyzőkönyvéhez.



Trump elnök kedden Twitter-üzenetben közölte: elnökként abszolúte jogában áll a terrorizmussal és a légi közlekedési biztonságával összefüggő információkat megosztani Oroszországgal.



A Fehér Ház tisztségviselői korábban hamisnak bélyegezték a The Washington Postban megjelent hírt, és ugyancsak légből kapott információnak minősítette a lapjelentést Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő is, aki azt javasolta, hogy az emberek ne olvassanak olyan amerikai újságokat, amelyek ilyen szenzációkat terjesztenek.