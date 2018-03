Matteo Salvini: Olaszország nem válhat menekülttáborrá

Matteo Salvini hangsúlyozta, ha a Liga és a jobbközép kerül kormányra, Olaszország az EU tagja marad, de "alapvető dolgokban irányt kell változtatni, például az európai migrációs politikában, mivel Olaszország nem válhat menekülttáborrá".



Salvini bejelentette, hogy megkezdi az egyeztetést a parlamentbe bejutott olasz pártokkal a felső- és alsóház elnökeinek kinevezéséről. Elsőként Luigi di Maióval, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetőjével veszi fel a kapcsolatot.



Döntöttek az olaszok: nem a bevándorlásra, nem Brüsszelre

A Brüsszel ellenes Öt Csillag Mozgalom, valamint a migrációellenes politikát hirdető Északi Liga jelentős előnyét vetítik előre a március 4-én tartott olaszországi parlamenti választás részeredményei Soros embere be sem jut a parlamentbe.



"Olaszországról az olaszok döntenek"

A választásokon győztes jobboldali koalíciónak "joga és kötelessége kormányozni", a Liga pedig kész meghatározni ennek irányát - mondta Matteo Salvini, a radikális jobboldali tömörülés vezetője hétfőn Milánóban. "Olaszországról az olaszok döntenek" - szögezte le. "Nem Berlin, nem Párizs, nem Brüsszel, és nem is a pénzpiacok"



"Történelmi lehetőséget kaptunk"

"Ma megszületett a harmadik köztársaság, amely az olasz polgárok köztársasága lesz" - mondta z Öt Csillag Mozgalmat vezető Luigi di Maio

A választásokat a Silvio Berlusconi vezette jobboldali pártszövetség nyerte a szavazatok 37 százalékával, a csaknem végleges eredmények szerint az Öt Csillag Mozgalom lesz a római parlament legnagyobb önálló pártja a maga 32 százalékával.



A vasárnap tartott olaszországi parlamenti választás részeredménye alapján feltételezhető, hogy a legtöbb egyéni mandátumos körzetben is jobbközép jelölt nyer.



Történelmi vereség a migránspárti baloldalon

Távozik a balközép Demokrata Párt (PD) éléről Matteo Renzi korábbi olasz kormányfő,

A jelenleg kormányon lévő PD a múlt vasárnap tartott parlamenti választáson a voksok mintegy 18 százalékát szerezte meg.



Soros embere megbukott

További csapást jelent az EU számára, hogy az Emma Bonino volt külügyminiszter és uniós biztos vezette, határozottan Európa- és migrációpárti Több Európát elnevezésű párt az előrejelzések szerint nem tudja majd átlépni a parlamentbe jutás 3 százalékos küszöbét. A politikusnőt és kampányát maga Soros György támogatta.