Mást csuktak le a 12 éves kislány megerőszakolásáért és meggyilkolásáért

A rendőrség is vizsgálja az 1976-os nyomozást, ahogy az ártatlan Noel Jonesszal is felvették a kapcsolatot.



Jones, aki akkor 18 éves volt, arról beszélt, hogy kénytelen volt bevallani a gyilkosságot, miután két napig volt a rácsok mögött összezárva a nyomozókkal anélkül, hogy ügyvédet biztosítottak volna neki. 1976-ban még nem készítettek sem hang- sem videofelvételt a kihallgatásokról, ahogy sokszor megtagadták az ügyvéd biztosítását is.

Egy korábbi katonát, a most 58 éves Stephen Hough-ot 12 év börtönre ítéltek azért, mert mintegy 40 éve megerőszakolt és meggyilkolt egy 15 éves lányt, Janet Comminst az észak-walesi Flintben - írja a borsonline.hu . Az emberölésért ráadásul korábban már letartóztattak és elítéltek egy másik férfit, aki 12 évet ült ártatlanul a börtönben.Hough a gyilkosság után 15 évre eltűnt Németországban, majd visszatért, és nem messze Janet gyászoló szüleitől lakott.Hough most azért került a rendőrség látókörébe, mert a DNS-mintája bekerült a rendőrség adatbázisába. A lány esete pedig azért volt még mindig nyitva, mert 2006-ban felülvizsgálták az esetet és a lány testéről vett spermamintát a mai napig megőrizték. Hogy nem a férfi ondója lenne a talált minta, annak csak egy az egymilliárdhoz az esélye, hangzott el a bíróságon. Hough egyébként öt évet töltött már börtönben a 80-as években súlyos testi sértés miatt, ekkor rúgták ki a seregtől is. Egy hotel recepciósára támadt rá, beráncigálta egy vécéfülkébe és addig fojtogatta, míg meg nem zavarták őket.A magát ártatlannak valló férfit múlt hét csütörtökön találta az esküdtszék bűnösnek. A bíró az ítélet után azt mondta a férfinek: „Nem mutatott bűntudatot amiatt, amit azzal a fiatal lánnyal tett. Biztosan azt hitte, hogy elkerülheti a felelősségre vonást a tetteiért."