Másodszor már nem élte túl egy férfi, hogy egy gömbben ugrott le a Niagarán

Meghalt egy férfi, aki egy felfújt gömbben ugrott a Niagarába - közölte a rendőrség, megjegyezve, hogy az áldozat 2003-ban túlélt egy ugrást a vízesésbe.Az 53 éves Kirk R. Jones holttestét a Niagara folyóban találta meg az amerikai parti őrség június 2-án az amerikai lapok csütörtöki jelentése szerint, mintegy 12 mérföldre a vízeséstől.

Brian Nisbet, New York állam rendőrségének nyomozója szerint 2003 októberében Jones volt az első, aki védőeszközök nélkül ugrott a Niagarába és túlélte. Hozzátette: a nyomozók szerint a férfi ezúttal egy három méter átmérőjű felfújható labda belsejében kísérelt meg átjutni a vízesésen április 19-én. Az üres labdát a Maid of the Mist nevű kirándulóhajó találta meg aznap.Bordái törtek és a háta is zúzódott a majdnem 55 méteres zuhanásban.A kanadai-amerikai határon húzódó, patkó alakú vízesésben percenként 110 ezer köbméter víz zúdul a mélybe.A férfi annak idején bűnösnek vallotta magát egy kanadai bíróság előtt tiltott mutatvány végrehajtásában, majdnem 3000 kanadai dollárra (623 ezer forint) büntették, valamint örökre kiutasították az országból.

Igen boldog vagyok, hogy életben maradtam. Mindenkit arra kérek, hogy soha ne próbálja utánam csinálni

- mondta 2003-ban, hozzátéve, hogy elege van a vízesésekből, "soha többé nem készül semmire a Niagarával kapcsolatban".A 2003-as kaland óta három másik ember is túlélte a védőeszköz nélküli Niagara-ugrást, a legutóbbi 2012-ben.