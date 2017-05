Máris lőttek az újonnan kijelölt szíriai biztonsági övezetekben

A közzétett memorandumot ismertető TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint a feszültségcsökkentési övezeteket Idlíb tartományban és a szomszédos tartományok (Aleppó, Latakíja és Hama) egyes részein, a Homsz tartomány északi részének egyes körzeteiben, a Damaszkusz elővárosaként emlegetett Kelet-Gútában, illetve az ország déli részén, Deraa és el-Kuneitra tartományok meghatározott körzeteiben alakítanák ki. A feszültségcsökkentési övezetek határai mentén biztonsági sávokat alakítanak ki, ahol áteresztő pontokat állítanak fel a civil lakosság és a humanitárius segélyszállítmányok mozgásának biztosítására, valamint tűzszüneti ellenőrző pontokat hoznak létre.

Az OSDH közlésében említett összes helyszín az úgynevezett "feszültségcsökkentési övezetekhez" tartozik, amelyeknek kijelölését a szíriai kormány is támogatta.

Az övezeteket Idlíb tartományban, a Homsz városától északra eső térségben, Kelet-Gútában, és az ország déli felében alakítanák ki először egy fél éves időszakra, amely újabb fél évvel meghosszabbítható lenne.

Egy hónapra van még szüksége a szíriai polgárháborús konfliktus rendezését garantáló országoknak ahhoz, hogy kijelöljék a megállapodásukban lefektetett biztonsági övezetek határait - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium, közzétéve egyúttal a május 4-én Asztanában aláírt és még aznap életbe lépett orosz-török-iráni memorandum szövegét.A külügyi tárca közleménye szerint a megállapodást aláíró garantáló országok június 4-ig tervezik elkészíteni az úgynevezett feszültségcsökkentési övezetek és biztonsági sávok térképét, valamint megtenni "a fegyveres ellenzék alakulatainak a terrorista csoportoktól való elválasztásához" szükséges lépéseket.Május 6-tól (azaz most szombattól) tilalom lép életbe a szembenálló felek számára minden katonai tevékenységre vonatkozóan, beleértve a légierő műveleteit is. Oroszország, Irán és Törökország emellett megállapodtak arról - áll az orosz külügyminisztérium honlapján közzétett dokumentumban -, hogy minden szükséges lépést megtesznek a terrorizmus elleni harc érdekében úgy a kijelölt övezetekben, mint azok határain kívül. Mindennek megvalósítására a garantáló felek tíz napon belül közös munkacsoportot alakítanak.A memorandum fél éves időszakra szól, amely újabb fél évvel automatikusan meghosszabbítható lenne. Amint azt Alekszandr Lavrentyev, az orosz elnök szíriai különmegbízottja megjegyezte, a dokumentum "meghatározatlan idejűvé" is válhat - írja az TASZSZ. Lavrentyev pénteken kijelentette, hogy a "feszültségcsökkentés övezeteinek" létrehozásához nincs szükség ENSZ BT-határozatra. Mint mondta, az "asztanai formátum" önálló mechanizmus, amelynek három kezes országa képes önálló döntéshozatalra és a végrehajtás ellenőrzésére is.Az asztanai tárgyalásokba bevont ellenéki csoportok egy része ugyanakkor tiltakozott a biztonsági övezetek létrehozása ellen, mert azok szerintük az ország területi egységét fenyegetik, mások pedig elutasították, hogy a szíriai polgárháborúba Damaszkusz oldalán aktívan beavatkozó Irán a garantáló államok között legyen.Néhány órával életbe lépése után megsértették a fegyvernyugvást szombaton a nemzetközi megállapodásban kijelölt szíriai biztonsági övezetekben - közölte a szíriai polgárháború fejleményeit figyelemmel követő emigráns csoport. A kazah fővárosban, Asztanában csütörtökön írták alá azt az orosz-török-iráni memorandumot, amelynek értelmében négy biztonsági övezetet jelöltek ki a civil lakosság védelmére Szíria északi, középső és déli részében.A fegyvernyugvás formálisan pénteken éjfélkor lépett életbe. Mint azt a harci cselekményeket nyomon követő londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) közölte, a szíriai kormányerők szombat reggel tüzérségi tűz alá vették az ellenzéki erők kezén lévő Latamana városát, amely a közép-szíriai Hama tartomány északi szélén található. Az OSDH a damaszkuszi rezsim erői és a lázadók közötti összecsapásokat jelentett Hama városának külső övezeteiből is. A kormányerők ezzel párhuzamosan lőtték a fővároshoz Damaszkuszhoz közel eső, ellenzéki ellenőrzés alatt álló térségeket is. Szórványos harcokra került sor a szemben álló felek között az észak-iraki Aleppo külvárosi részeit is - jelentette az OSDH. Robbanások dörejéről számoltak be emellett a déli Daraa tartományból, ami forrásaik szerint az ellenzéki kézen lévő területeket ért tüzérségi támadás hangja volt. Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.Az ellenzék egy része ugyanakkor nem fogadta el, hogy a polgárháborús konfliktusba Damaszkusz oldalán beavatkozó Irán a megállapodást garantáló államok között legyen.Formálisan életbe lépett pénteken éjfélkor Szíriában a biztonsági övezetekről szóló rendelkezés, amelynek értelmében a kijelölt térségekben felfüggesztik a harci cselekményeket. A terv a legújabb nemzetközi kísérlet az erőszak mérséklésére a polgárháborús Szíriában, és az első olyan, amelyet fegyveres külföldi megfigyelők felügyelnének.A megállapodást a szíriai fegyvernyugvás felett őrködő Irán, Oroszország és Törökország írták alá csütörtökön a kazahsztáni Asztanában és a szír kormány üdvözölte azt. Nem részese azonban a megállapodásnak az Egyesült Államok és nem fogadta el a szíriai fegyveres ellenzék. Nem sokkal éjfél után Homsz és Hama tartományokból, az övezetekbe tartozó területekről szórványos bombázásokról számoltak be helyszíni források, ezeknek a harci cselekményeknek azonban az első hírek szerint nem voltak áldozatai.A megállapodás részleteit még nem dolgozták ki teljesen. Orosz illetékesek szerint még legalább egy hónapig tart, amíg ez megtörténik és a biztonsági övezetek teljes egészében betöltik a szerepüket. Megfigyelők arra figyelmeztetnek, hogy a tervnek vannak hiányosságai, így például nem tartalmaz egyértelmű megoldást a fegyvernyugvás megsértése esetére.A szíriai légtér meglehetős zsúfoltsága is megakadályozhatja azt, hogy a megállapodás életképes legyen. A megállapodás szerint a biztonsági övezetek felett nem repülhetnek katonai repülőgépek, de egyelőre nem tisztázott, hogy a tilalom hogyan érinti az amerikai vezetésű koalíció légicsapásait, amelyekkel a megállapodással nem érintett iszlamista csoportokat támadja.