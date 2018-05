Már súlyos sérültje is van a hawaii vulkánkitörésnek

A szóvivő figyelmeztetett, hogy ezek a lávadarabok általában annyit nyomnak, mint egy hűtőszekrény, és egészen kis darabok is végezhetnek egy emberrel.

Súlyosan megsérült egy férfi Hawaiin a Kilauea vulkán kitörése miatt, mert fröccsenő láva találta el, ő a vulkánkitörés első súlyosan sebesült áldozata - jelentette be Janet Snyder, Hawaii megye önkormányzatának szóvivője. Snyder elmondta, hogy a férfi lábát találta el a lávadarab, és szilánkosra törte a férfi végtagjában a csontokat.Közben a vulkánból előtörő láva azzal fenyeget, hogy elzárja azt az autóutat, amely sok olyan ember számára menekülő utat jelenthet, akik az érintett partvidéken élnek. Ezért egy olyan út megtisztításának is nekiláttak a hatóságok, amelyet négy évvel ezelőtt zárt el egy másik lávafolyam, hogy szükség esetén az emberek arra menekülhessenek. A nemzeti gárda arra figyelmeztetett, hogy kötelező kitelepítést is elrendelhetik, ha tovább romlik a helyzet.A világ egyik legaktívabb tűzhányójának számító Kilauea május 3-án ébredt fel újra. Azóta mintegy 2000 embert telepítettek ki otthonaikból, és további ezrek önként távoztak, mert a tűzhányó repedéseiből mérgező gázok áradnak a környékre. Ennek ellenére egészen idáig még súlyos sérült sem volt, és senki nem halt meg.A Kilaueából feltörő magma eddig 44 házat pusztított el. Egyelőre 5-6 méter magasra lövell ott, ahol feltör a felszínre, de a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tűzhányó még csak a "torkát köszörüli", és ha hígabb és forróbb láva is a felszínre jut, akár 200 méteres magasságba is lövellhet, mint az 1955-ös kitörésnél.A tűzhányó csúcsán robbanásszerű kitörés volt az éjjel, amely több mint 3 kilométer magas hamufelhőt lövellt az égre. Szakemberek ilyen kitörések egész sorára számítanak, amelyek hamuval és füsttel lephetik el az egész Nagy-szigetet, a hawaii szigetcsoport legdélebbi tagját, és a vulkáni tevékenység a repülés biztonságát is veszélyeztetheti a szigetek körül.