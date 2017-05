Már kétmillióan látták: ezzel a reklámmal hívják fel békére a muszlimokat - videó

Röviddel az iszlám böjti hónap, a ramadán kezdete után, vasárnap az interneten olyan reklámvideó terjedt el, amely szeretetre szólítja fel a muszlimokat a más felekezetekhez tartozók elleni gyűlölet és erőszak helyett."Imádd istenedet szeretet, nem pedig terrorizmus által" - hangzik a háromperces felvétel központi mondandója. A videót a Sain kuvaiti telekommunikációs szolgáltató készítette, amely jelen van a térség más államaiban is. A felvételen egy férfi látható, amint éppen egy robbanószerkezetet készít, majd az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorszervezetek által elkövetett merényletekről készült képek következnek.Közben egy gyerekhang kommentálja mindezt: "Mindent el fogok mondani istennek. Azt is, hogy a temetőket gyermekeinkkel töltötted fel, és üressé változtattad az iskolapadokat." A videó ugyanakkor boldog véget ér: egy esküvői társaság látható nevető, fehérbe öltözött gyerekekkel. "A gyűlöletükre szeretetről szóló dalokkal válaszolunk" - olvasható fehér betűkkel egy fekete háttér előtt a felvétel záró képkockáin. A videót, amelynek készítésében Husszain azs-Zsaszmi ismert arab popsztár is közreműködött, több mint kétmilliószor tekintették meg és 4000 alkalommal osztották meg a Facebook közösségi oldalon. Az iszlám böjti időszakot, a ramadánt annak emlékére tartják, hogy Allah kinyilatkoztatta Mohamed prófétának az akaratát.A böjt idején - amelynek kezdete nem minden muzulmán országban esik egybe - a hívők elmélyültebben gyakorolják vallásukat, naponta ellátogatnak a mecsetbe, a táplálkozás, az ivás, a dohányzás és a nemi élet pedig csak napnyugta után engedélyezett. A Perzsa(Arab)-öböl menti monarchiák is részt vesznek az Egyesült Államok vezette terrorellenes koalícióban, amely az Iszlám Állam ellen folytat harcot Szíriában és Irakban is.