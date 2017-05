Már egymilliárdan látták Ariana Grande klipjét

Ariana Grande manchesteri koncertjén történt az a borzalmas robbantás, amely az első hírek szerint 22 áldozatot követelt és ötvennél több sérültje van.



A támadást már az énekesnő koncertjének befejezésekor hajtották végre, úgy tudni, hogy egy öngyilkos merénylő volt az elkövető.



A robbantásnak több gyermek, tini esett áldozatául és sokakat még keresnek.



Úgy tudni, hogy a robbantás miatt nem folytatja európai turnéját az énekesnő, aki Facebook oldalán azonnal reagált.



"Teljesen összetört a szívem, annyira sajnálom. Erre nincsenek szavak."

Ariana Grande, a 23 éves énekesnő Floridában született. Már 8 évesen feltűnt tehetségével, amikor a Fox Sportban énekelte el a himnuszt.2008-ban pedig egy Broadwayi Musical-ben, a 13-ban tűnt fel, amelyben Charlotte szerepét játszotta és alakításáért elnyerte a National Youth Theatre Association díjat.Az igazi áttörést és ismertsérget a Nickelodeonnak köszönheti.2010-ben kapta meg Cat Valentine szerepét a V, mint Viktória című sorozatban.2013 szeptemberében jelent meg első lemeze, a Yours Truly, amivel csak az amerikai közönség előtt turnézott, és bejelentette, hogy már dolgozik a második albumán a My Everything-en.Ugyanekkor jelent meg első videóklippije Victoria Justice-szel közösen a Freak the Freak Out is.2014-ben magasabbra tette a mércét, ekkor már világkörüli turnéra indult. A koncertsorozat a Honeymoon Tour nevet kapta.2015-ben készített duettet Andrea Bocellivel, a E Piú Ti Penso-t.Alig egy évet vártak a rajongók és Ariana 2015 májusában bejelentette harmadik albumának megjelenésének hírét, ami a Moonlight címet kapta volna az eredeti elképzelés szerint. A korong végül Dangerous Woman címen 2016 május 20-án jelent meg, amelyet számos kislemezzel promotált az énekesnő.Még márciusban kiadta új albuma első kislemezét, a Dangerous Woman-t, amivel egyből a 10. helyen debütált a Billboard Hot 100-as listán. Ezzel ő lett az első, akinek a top 10-ben debütáltak az első kislemezei az első három albumáról (a második albumához készített Focus azonnal a 7. helyre ugrott).Videoklipjei is óriási nézettségeket produkálnak.Az Iggy Azaleavál közös dalára eddig már közel egymilliárdan voltak kíváncsiak.De a turnék és lemezkészítések szüneteiben sem tétlenkedik a fiatal sztár.Első parfümjét, az Ari-t 2015-ben, a másodikat, a Frankie-t egy évvel később dobta piacra. Szintén 2016-ban jelent meg első ruhakollekciójával is.Mindezek mellett pedig még arra is van energiája, hogy egy-egy szerepet elvállaljon különböző sorozatokban és filmekben.Láthattuk többek között a Zoolanderben, a Hópihében, a Svindli a négyzetenben. Mai napig szerepel a Sam és Cat című sorozatban és a Family Guy egyik epizódjában az olasz lánynak - ő maga félig szicíliai, félig abruzzoi származású - kölcsönözte a hangját.