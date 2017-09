Már az Obama-kormány elrendelte Trump kampánymenedzserének lehallgatását

A CNN hírtelevízió kedden közzétett információi szerint Donald Trump amerikai elnök volt kampánymenedzsere, Paul Manafort lehallgatását már az előző elnök, Barack Obama kormánya elrendelte.



A lehallgatás bírói felhatalmazás alapján, az amerikai hírszerzés javaslatára történt, 2014-ben kezdődött, és folytatódott a tavalyi elnökválasztási kampány idején, majd az idén év elején is, amikor Donald Trump és Manafort beszélgetéseit rögzítették.



2014-ben azért rendelték el Manafort megfigyelését, mert a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) látókörébe került annak a washingtoni politikai konzultáns cégnek a tevékenysége, amelynek Manafort is dolgozott. A cég az akkor hatalmon lévő, oroszbarát ukrán kormánynak adott tanácsokat. AZ FBI később bizonyítékok hiányában abbahagyta a megfigyelést, de a tavalyi választási kampány idején ismét felújította. Akkor már állítólag kifejezetten azért, hogy a Trump-kampány és orosz tisztségviselők esetleges "összejátszását" fürkésszék.



Valakinek a lehallgatására az igazságügyi minisztérium vezetőjének kell rábólintania, s az engedélyt abban az esetben adják meg, ha érdemlegesnek tartott gyanú merül fel.



A CNN állítása szerint a megfigyeléssel, lehallgatással gyűjtött információk arról tanúskodnak, hogy Manafort arra buzdította volna az oroszokat, segítsenek Trump kampányában. A hírtelevízió nem nevezi meg forrásait, de leszögezi, hogy két forrása szerint a rögzített információk nem tartalmaznak perdöntő bizonyítékokat az amerikai választási kampányba történt esetleges orosz beavatkozásról.



Az orosz szerepvállalással kapcsolatos egyik vizsgálatot végző különleges bizottság vezetője, Robert Mueller megkapta az említett információkat.



Paul Manafortnak elvileg a múlt héten kellett volna megjelennie a vádemeléssel is felhatalmazott nagy esküdtszék előtt, de a meghallgatást indoklás nélkül elnapolták.