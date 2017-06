Már 57 halálos áldozata van a portugáliai erdőtűznek, de nincs köztük magyar

Nincs magyar áldozat



A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) megdöbbenéssel értesült a Portugáliában tomboló erdőtüzekről, magyar áldozatról jelenleg nincs tudomása. A tárca MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében az áll: a lisszaboni magyar nagykövetség folyamatosan kapcsolatban áll az ottani hatóságokkal, magyar áldozatról jelenleg nincs tudomásuk. A KKM őszinte részvétét fejezte ki az elhunytak hozzátartozóinak, a sérülteknek mielőbbi gyógyulást kívánva.

A számos falut fenyegető tűz okát továbbra sem tudják. A lángok nagy erővel és "megmagyarázhatatlan" sebességgel terjedtek - mondta a belügyminisztérium szóvivője.

Ötvenhét ember életét vesztette, ötvenkilenc pedig megsérült egy rendkívül heves erdőtűzben a Portugália középső részén található Leiria térségében szombaton - közölte Joao Gomes portugál közigazgatási államtitkár vasárnap. Hrisztosz Sztilianidesz humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős uniós biztos együttérzését fejezte ki, és jelezte: "az Európai Unió maximálisan kész segíteni". Portugália kérésére Spanyolország és Franciaország is több repülőgépet küld a térségbe, hogy segítsenek megfékezni a továbbra is tomboló tüzet. Az első jelentések 19 halottról szóltak, de a szám fokozatosan emelkedett, és tovább nőhet. Öt sérült állapota válságos.Marcelo Rebelo de Sousa államfő és a miniszterelnök szombat este a helyszínre utazott. "A helyzet sajnos eltér a megszokottól" - mondta az elnök. "Nem tehettünk többet annál, amit amúgy is megtettünk" a megelőzés és az azonnali válaszadás terén. A számos falut fenyegető tüzet a rendőrség szerint egy villám okozhatta, amely belecsapott egy fába. A lángok nagy erővel és "megmagyarázhatatlan" sebességgel terjedtek - mondta a belügyminisztérium szóvivője. Biztonsági okok miatt több országutat lezártak. Televíziós felvételek szerint egészségügyi sátrakban több száz helyi lakost kezeltek füstmérgezéssel. Számos otthontalanná vált embert szállítottak át ideiglenes szállókra.Negyvenhárom ember életét vesztette, ötvenkilenc pedig megsérült egy rendkívül heves erdőtűzben a Portugália középső részén található Leiria térségében szombaton - közölte Joao Gomes portugál közigazgatási államtitkár vasárnap. Az első jelentések 19 halottról szóltak, de a szám fokozatosan emelkedett, és tovább nőhet.A tűz a Lisszabontól kétszáz kilométerre északkeletre fekvő Pedrógao Grande település közelében, az autóúton lepte meg az áldozatok egy részét. Voltak, akik füstmérgezés miatt haltak meg, mások pedig bennégtek a kocsijukban, amikor a lángok csapdájába estek, vagy később, a kórházban haltak bele a sérüléseikbe. Több sérült állapota súlyos. Marcelo Rebelo de Souza államfő és a miniszterelnök szombat este a helyszínre utazott.Portugáliában szombaton a 40 Celsius fokot is meghaladta a hőmérséklet. Vasárnap 692 tűzoltó 224 tűzoltóautóval oltotta a lángokat, munkájukhoz két repülőgép is csatlakozott.