Manchesteri támadás: barátja halálát bosszulta meg a merénylő?

A 22 halálos áldozattal járó manchesteri merénylet elkövetője a támadás előtt Európába tartva átutazott Isztambulon, de nincs arra vonatkozó feljegyzés, hogy Szíriában járt volna - közölték török biztonsági vezetők csütörtökön a Reuters brit hírügynökséggel.Az illetékesek elmondták, hogy nem kaptak előzetes figyelmeztetést az európai országoktól az öngyilkos merénylőről, Salman Abediről, így engedélyezték, hogy továbbutazzon Európába.Abedi, aki líbiai szülők gyermekeként Manchesterben született, Amber Rudd brit belügyminiszter szerint nemrégiben visszatért Líbiába.Abedinek az öngyilkos merénylet elkövetése előtti mozgása kapcsán az egyik török illetékes elmondta: A férfi repülővel utazott először Európába, majd egy harmadik országba, onnan Isztambulba, a török nagyvárosból pedig vissza Európába. A nevének elhallgatását kérő vezető szerint a "harmadik ország" nem Szíria volt.Abedi apja azt mondta Líbiában a Reutersnek, hogy utoljára egy héttel korábban beszélt telefonon a fiával, és "minden rendben volt". Az nem közölte, hogy a fia hol tartózkodott a telefonbeszélgetés idején.Német hírszerzési forrásokra hivatkozta a Sky News televízió azt jelentette csütörtökön, hogy a férfi a németországi Düsseldorfban járt négy nappal a támadás előtt. A nyomozók feltételezik, hogy Abedi nagyobb militáns hálózat tagja volt.A török illetékes szerint a támadás előtt Abediről "nem osztott meg hírszerzési értesüléseket egyetlen európai ország, így Németország sem". "Törökország nem kapott figyelmeztetést a személyével kapcsolatban. Ezért nem korlátozták abban, hogy Isztambulból Európába utazzon".A támadásban az egészségügyi hatóságok csütörtöki közlése szerint 116 ember sebesült meg, 75 sebesültet szállítottak kórházba, közülük 23-nak az állapota továbbra is nagyon súlyos.Rendkívül aggasztó a bizalmas információk kiszivárogtatása a sajtónak, a tetteseket felelősségre kell vonni - írta közleményében Donald Trump amerikai elnök csütörtökön, miután a brit hatóságok bejelentették, hogy leállítják a manchesteri terrortámadás vizsgálata során begyűjtött értesülések megosztását az amerikai szolgálatokkal, ugyanis ezek rendre eljutottak a sajtóhoz."A kormányügynökségektől származó állítólagos kiszivárogtatások rendkívül aggasztóak" - közölte Trump.Hozzátette, hivatalos vizsgálatot fog kezdeményezni az ügyben, az ilyen típusú információk kiszivárogtatása ugyanis komoly biztonsági fenyegetést jelent.Kiemelte, az Egyesült Államoknak minden szövetségese közül Nagy-Britanniával a legszorosabb a kapcsolata.Theresa May brit miniszterelnök korábban tudatta, a NATO-tagországok állam- és kormányfőinek csütörtöki brüsszeli csúcstalálkozóján világossá fogja tenni Trump számára, hogy a biztonsági társszervek közötti értesüléseket "titokban kell tartani".Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland mellett Nagy-Britannia is részese az angolszász országok közötti, Five Eyes (Öt Szem) néven ismertté vált hírszerzési szövetségnek, amelynek keretében a felek titkosszolgálati információkat osztanak meg egymással."Bosszúvágy" hajtotta Salma Abedit, a hétfő éjjeli véres manchesteri robbantás elkövetőjét, miután egy líbiai származási barátját ebben az angliai városban ölték meg 2016-ban - közölte az AFP francia hírügynökséggel a család egyik barátja.Salman Abedi maga is meghalt a 22 halálos áldozatot követelő és 59 embert megsebesítő támadásban, amelyet a Manchester Arena előcsarnokánál követtek el egy könnyűzenei koncert után. A merénylet elkövetését az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára.Az elkövető apja, Ramadan Abedi, akit szerdán vettek őrizetben Tripoliban, Líbia fővárosában, az 1990-es években aktív Líbiai Iszlám Harci Csoport (LIFG) tagja volt egy líbiai biztonsági vezető szerint.A család barátja - aki nevének elhallgatását kérte - elmondta, hogy Salman Abedi egyik barátja azután halt meg, hogy brit fiatalok 2016 májusában Manchesterben megkéselték."Az incidens feldühítette a Manchesterben élő fiatal líbiaiakat, főként Salmant, aki kijelentette: bosszút kíván állni" - tette hozzá."Igyekeztünk megnyugtatni a negyedben lakó fiatalokat, aki muzulmánként maguk is célpontnak érezték magukat, de úgy tűnik, Salman nem feledkezett meg az incidensről. Személyesen beszéltem vele, és igyekeztem meggyőzni arról, hogy közönséges bűncselekmény történt" - tette hozzá.A brit média szerint Abdul Wahab Hafidahot, Abedi barátját fiatalok egy csoportja üldözőbe vette és megölte Manchesterben. Perük jelenleg is tart.Abedi apja a líbiai titkosszolgálatok szóvivője szerint a Moammer Kadhafi líbiai vezető rendszerével szemben álló LIFG tagja volt. Ramadan Abedi Nagy-Britanniába menekült, majd 2011-ben visszatért Líbiába, hogy a Kadhafi ellen lázadók oldalán harcoljon. Kadhafi bukása és meggyilkolása után Abedi a tripoli rendőrségnél töltött be felelős posztot.A LIFG-nek - amelynek megalapítását 1995-ben jelentették be -, egyetlen célja volt Kadhafi megdöntése. A biztonsági erők könyörtelen harcot indítottak a tagjai ellen, akik külföldre menekültek. A LIFG feltehetőn az al-Kaida terrorszervezettel is kapcsolatot tart, és több tagja csatlakozott az al-Kaidához.Az Arndale plázában készült a kép, ahol kedden pánik alakult ki egy állítólagos lövés miatt. A lógó árcédula arról tanúskodik, hogy az öngyilkos merénylő Abedi egy hátizsákot vásárolhatott a plázában - írja az Index

Leállította a manchesteri rendőrség a hétfői robbantásos merénylet vizsgálata során összegyűjtött bizalmas információk megosztását az amerikai biztonsági szolgálatokkal, miután az elmúlt napokban rendre kiszivárogtak ezek az értesülések az amerikai sajtóhoz.Amber Rudd brit belügyminiszter a héten már nyilvánosan is hangot adott felháborodásának az amerikai kiszivárogtatások miatt. A BBC csütörtöki értesülése szerint azonban az információcsere leállításáról szóló rendőrségi döntés közvetlen előzménye az volt, hogy a New York Times című amerikai napilaphoz eljutottak az öngyilkos merénylő által használt pokolgép egyes alkotóelemeiről készített rendőrségi fotók, amelyeket a brit szolgálatok megosztottak az amerikai biztonsági szervekkel, és a lap közölte is e képeket.Andy Burnham, Manchester polgármestere csütörtöki Twitter-üzenetében közölte, hogy hivatalos panaszt tett az ügyben az Egyesült Államok londoni nagykövetségének ügyvivőjénél.Theresa May brit miniszterelnök aggodalmát fejezte ki Donald Trump felé, mivel bizonyítékok szivárogtak ki a manchesteri tragédiáról az USA-ban.Az Egyesült Királyság képviselői "dühösek" lettek a New York Times fotói miatt, amelyeken bizonyítékok láthatóak a manchesteri támadásról - írja a BBC Hétfőn este 22 ember halt meg, 64-en megsérültek - köztük gyerekek is - a Manchester Arénában elkövetett öngyilkos merénylet során.Nyolc embert tartóztattak le, akik kapcsolatban állhattak az öngyilkos merénylő, Salman Abedivel.Abedi személyazonossága a britek kérése ellenére a robbantás utáni 24 órán belül felbukkant az amerikai médiában.A miniszterelnök reméli, hogy felmerül ez a problémás eset Donald Trump , amerikai elnökkel való találkozása során. Gordon Corera , a BBC munkatársának tudósítása szerint az Egyesült Királyság képviselői azt feltételezik, valószínűleg az amerikai bűnüldöző szervek semmint a Fehér Ház szivárogtatta ki a bizonyítékokat.