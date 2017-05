Manchesteri támadás: a brit rendőrség leállította az információcserét az amerikaiakkal

Amber Rudd brit belügyminiszter a héten már nyilvánosan is hangot adott felháborodásának az amerikai kiszivárogtatások miatt. A BBC csütörtöki értesülése szerint azonban az információcsere leállításáról szóló rendőrségi döntés közvetlen előzménye az volt, hogy a New York Times című amerikai napilaphoz eljutottak az öngyilkos merénylő által használt pokolgép egyes alkotóelemeiről készített rendőrségi fotók, amelyeket a brit szolgálatok megosztottak az amerikai biztonsági szervekkel, és a lap közölte is e képeket.Andy Burnham, Manchester polgármestere csütörtöki Twitter-üzenetében közölte, hogy hivatalos panaszt tett az ügyben az Egyesült Államok londoni nagykövetségének ügyvivőjénél.Theresa May brit miniszterelnök aggodalmát fejezte ki Donald Trump felé, mivel bizonyítékok szivárogtak ki a manchesteri tragédiáról az USA-ban.Az Egyesült Királyság képviselői "dühösek" lettek a New York Times fotói miatt, amelyeken bizonyítékok láthatóak a manchesteri támadásról - írja a BBC Hétfőn este 22 ember halt meg, 64-en megsérültek - köztük gyerekek is - a Manchester Arénában elkövetett öngyilkos merénylet során.Nyolc embert tartóztattak le, akik kapcsolatban állhattak az öngyilkos merénylő, Salman Abedivel.Abedi személyazonossága a britek kérése ellenére a robbantás utáni 24 órán belül felbukkant az amerikai médiában.A miniszterelnök reméli, hogy felmerül ez a problémás eset Donald Trump , amerikai elnökkel való találkozása során. Gordon Corera , a BBC munkatársának tudósítása szerint az Egyesült Királyság képviselői azt feltételezik, valószínűleg az amerikai bűnüldöző szervek semmint a Fehér Ház szivárogtatta ki a bizonyítékokat.