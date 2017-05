Manchesteri robbantás: valószínűleg nem egyedül cselekedett a merénylő

A terrorveszély miatt Franciaországban idén november 1-jéig meghosszabbítják a 2015 novemberében bevezetett rendkívüli állapotot - jelentette be szerdán az elnöki hivatal, miután Emmanuel Macron államfő vezetésével tanácskozást tartott a biztonsági kabinet.A kormánydöntésről a parlamentnek még szavaznia kell.Macron ezenkívül szeretne egy új törvényt "a terrorista fenyegetéssel szembeni biztonságról" az államfői hivatal közleménye szerint. Az államfő arra kérte a kormányt, hogy a következő hetekben terjesszen elő egy tervezetet újabb intézkedésekkel. Ezenkívül utasítást adott arra, hogy június elejére fejezzék be annak a hivatalnak a szervezését, amelynek feladata lesz a terroristaellenes szolgálatok koordinálása, és mielőbb jöjjön is létre az intézmény.A rendkívüli állapotban a rendőrségnek kiterjedtebb jogai vannak a házkutatásra, a személyek átkutatására és letartóztatására. Az intézkedést 2015 novemberében vezették be annak hatására, hogy iszlamista fegyveresek és öngyilkos merénylők 130 ember halálát okozták Párizsban és környékén. A rendkívüli állapotot már ötször meghosszabbították, és hatálya július közepén járt volna le.Macron a biztonsági kabinet ülésén - utalva a hétfői manchesteri merényletre - ismét hangsúlyozta, hogy Franciaország szolidáris Nagy-Britanniával a terrorizmus elleni küzdelemben, és minden lehetséges segítséget megad neki.A brit belügyminiszter szerint valószínűleg nem egyedül cselekedett a manchesteri merénylet végrehajtója.Amber Rudd a BBC rádió szerda délelőtti politikai magazinműsorában kifejtette: a pusztító hatású öngyilkos robbantásos merényletet az elkövető fejlettebb eszközökkel hajtotta végre, mint amilyeneket az elmúlt időszak több más terrorcselekményében használtak. Rudd szerint ennek alapján "valószínűnek tűnik", hogy a manchesteri robbantó nem egyedül cselekedett.A brit belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmuselemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) kedd éjjel a legmagasabb, kritikus szintre emelte a terrorellenes készültségi szintet.Theresa May miniszterelnök ezt a döntést bejelentve közölte: az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy a manchesteri merénylet elkövetője mögött egy szélesebb csoport állhatott, és emiatt nem zárható ki akár az sem, hogy rövid időn belül újabb támadás történhet.Németországban felülvizsgálják a következő napokra szervezett tömegrendezvények biztosítására készített terveket a manchesteri terrortámadás miatt - jelentette be Thomas de Maiziere szövetségi belügyminiszter.A miniszter rámutatott, hogy az észak-angliai városban nem egy tömegrendezvény közben követtek el öngyilkos merényletet, hanem utána, amikor az emberek távoztak a helyszínről. Ezért a rendezvények befejezése utáni szakaszra nagyobb hangsúlyt kell helyezni a biztonsági intézkedések tervezésében - mondta a miniszter a ZDF országos köztelevízió kedd késő esti híradójában, hozzátéve, hogy valamennyi nagyszabású németországi rendezvény biztosítási tervét felülvizsgálják.Legalább két lengyel állampolgár meghalt a manchesteri terrortámadásban, egy lengyel pedig megsebesült - közölte szerda reggel a lengyel külügyi tárca azzal, hogy a tényt a brit hatóságok megerősítették.Witold Waszczykowski külügyminiszter pedig az RMF FM lengyel kereskedelmi rádiónak nyilatkozva elmondta: a két halálos áldozat az Ariana Grande koncertjén jelen lévő két lány szülei, akik a rendezvény végén gyerekeikért mentek. Azt egyelőre nem tudni, hogy Nagy-Britanniában dolgozó vagy odalátogató lengyelekről van-e szó.Az egyik lány felnőtt, a másik kiskorú, Waszczykowski közlése szerint a brit hatóságok és a manchesteri lengyel konzulátus gondoskodnak róluk.A döntést Theresa May miniszterelnök jelentette be a Downing Streeten, a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testülete, a COBRA késő esti értekezlete után. May közölte: az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy az előző esti manchesteri öngyilkos merénylet elkövetője mögött egy szélesebb csoport állhatott, és emiatt nem zárható ki akár az sem, hogy rövid időn belül újabb támadás történhet.Az intézkedés lehetővé teszi egyebek mellett, hogy a kiemelt védettségű helyszíneken járőröző rendőri egységeket katonai alakulatokkal egészítsék ki.Nagy-Britanniában eddig a második legmagasabb terrorkészültségi fokozat volt érvényben, amely a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy nagy valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.Az ötfokozatú brit készültségi rendszer most életbe léptetett legmagasabb, kritikus riasztási fokozatát akkor lehet elrendelni, ha az elhárító szolgálatok megítélése szerint küszöbönálló merénylet veszélye fenyeget.Theresa May az intézkedést bejelentve mindazonáltal hangsúlyozottan feltételes módot használt, úgy fogalmazva: a biztonsági szolgálatok a manchesteri merénylet vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottak, hogy "ez idő szerint" indokolt a készültségi fokozat emelése, mivel megítélésük szerint egy újabb támadás nem csupán valószínű, de lehetséges, hogy hamarosan bekövetkezik.A brit kormányfő kiemelte: az intézkedés elsősorban arra nyújt lehetőséget, hogy a kormány pótlólagos erőforrásokat és támogatást biztosítson a rendőrségnek.Theresa May közölte: azután, hogy a belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmus-elemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) döntött a riasztási szint emeléséről, a Scotland Yard már kérte is Sir Michael Fallon védelmi minisztert, hogy egészítse ki fegyveres katonai alakulatokkal a fegyveres rendőri járőregységeket. Fallon a kérést jóváhagyta, és az ilyen helyzetekre kidolgozott intézkedési terv életbe lépett.May kijelentette: a cél nem a lakosság "felesleges ijesztgetése", a döntés "arányos és észszerű válaszlépés" a manchesteri merényletre.Az intézkedés előzményeként, hétfő éjjel a 22 éves Salman Abedi öngyilkos merényletet hajtott végre a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena rendezvénycsarnokban, ahol Ariana Grande amerikai énekesnő adott koncertet. A líbiai származású, de Manchesterben született Abedi az előadás végén, a Manchester Arena - a legnagyobb brit fedett rendezvényközpont - előcsarnokában, a koncertről távozó tömegben robbantotta fel a nála lévő pokolgépet.A merényletben 22-en életüket vesztették, 59-en megsérültek. Az áldozatok és a sérültek között egyaránt sok a gyermek és a tizenéves fiatal. A legfiatalabb azonosított halálos áldozat egy nyolcéves kislány.A jelenleg használt brit riasztási rendszert a 2005 júliusában elkövetett londoni merényletsorozat után dolgozták ki. Abban a támadásban négy brit állampolgárságú muszlim öngyilkos merénylő robbantott fel három metrószerelvényt és egy városi buszt, 52 utast megölve, és több mint hétszázat megsebesítve.A legmagasabb, kritikus készültségi fokozatot azóta - a kedden bejelentett döntés előtt - kétszer, 2006-ben és 2007-ben léptették életbe.Az első alkalommal egy terrorcsoport egyszerre több, Londonból Észak-Amerikába tartó utasszállító repülőgépet akart felrobbantani az Atlanti-óceán felett. A kiszemelt hét járaton összesen több mint 1500-an utaztak. A csoport hidrogén-peroxidot akart a gépek fedélzetére csempészni üdítőitalos vagy szájvizes palackokban, és ezekből a felszállás után készítettek volna pokolgépet.Ennek a merénylettervnek a leleplezése vezetett ahhoz a sok országban máig érvényes korlátozáshoz, amelynek alapján bizonyos mennyiségen felül nem lehet folyadékot és képlékeny anyagokat a repülőgépek utasterébe felvinni. A kritikus riasztási szintet egy évvel később is életbe léptették, miután csak nagy szerencsével sikerült meghiúsítani egy újabb készülő merényletsorozatot, amelynek kitervelői a londoni belváros több helyszínén, illetve Glasgow repülőterén akartak autóba rejtett pokolgépeket felrobbantani.