Manchesteri robbantás: újabb két embert kaptak el

Csökkentették a nagy-britanniai terrorkészültséget a hétfő éjjeli manchesteri robbantásos merénylet után elrendelt legmagasabb, kritikus szintről.Ez azt jelenti, hogy az elhárító szolgálatok már nem tartanak azonnali újabb merénylettől. Theresa May brit miniszterelnök szombaton a kormány válsághelyzeti tanácskozó testületének (COBRA) értekezletén elnökölt.Az ülés utáni nyilatkozatában bejelentette: a brit elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmus-elemző központ (JTAC) szombaton úgy döntött, hogy eggyel alacsonyabb szintre mérsékli a terrorellenes készültséget. A készültségi szint visszaállt a korábbi, második legmagasabb szintre, amely súlyos mértékű terrorfenyegetettséget jelez, de nem számol azonnali újabb terrortámadás veszélyével.Theresa May bejelentette azt is, hogy a manchesteri merénylettel összefüggésben 11 ember van őrizetben.A brit rendőrség két újabb embert tartóztatott le a 22 ember halálát okozó kedd hajnali manchesteri terrortámadással kapcsolatban – írja a Reutersre hivatkozva az Index. A két férfit a várostól északra vették őrizetbe, miután berobbantották az ajtót az épületben, ahol tartózkodtak.A rendőrök a támadás óta nagy erőkkel dolgoznak a Salman Abedi nevű robbantó mögött álló terroristahálózat felszámolásán, a mostani letartóztatásokkal együtt már 11 embert tartanak őrizetben, két továbbit pedig a kihallgatás után már korábban elengedtek.