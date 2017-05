Manchesteri robbantás: egy rendőrnő is meghalt az öngyilkos merényletben - fotó az elkövetőről

Anonim forrás által közreadott, keltezetlen kép a manchesteri öngyilkos merénylet elkövetőjéről, a 22 éves, líbiai származású Salman Abediről.

Fotó: MTI/AP

20:18 - Őrizetbe vették a feltételezett manchesteri merénylő fivérét TripolibanŐrizetbe vették szerdán a manchesteri merénylet feltételezett elkövetőjének, Salman Abedinek a fivérét Tripoliban, akit azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban áll az Iszlám Állam terrorszervezettel - közölte Ahmed Bin Szalem, a líbiai terror elhárítási erők (Rada) szóvivője.Bin Szalem szerint az 1997-ben született Hásem Abedi kapcsolatban állt bátyjával."Bizonyítékunk van arra, hogy a testvérével együtt az Iszlám Állammal állnak kapcsolatban. Másfél hónap óta tartjuk megfigyelés alatt. Kapcsolatban állt bátyjával is, és tudott a támadásról" - hangsúlyozta a szóvivő.Bin Szalem elmondta azt is, hogy Hásem Abedi terrorcselekményt készült elkövetni a líbiai fővárosban. Hozzáfűzte: a manchesteri robbantó fivére április 16-án érkezett Nagy Britanniából Líbiába.A szóvivő elmondta: Ramadán Belkászem Abedit, Salman Abedi Tripoliban élő apját is őrizetbe vették a líbiai hatóságok, akit szélsőségesként tartottak számon.A hatóságok szerint az 1965-ös születésű Ramadán Abedi korábban őrmesterként szolgált a helyi rendőrség különleges alakulatánál, ahonnan végül dezertált. A líbiai hatóságok később azért kezdték el keresni, mert a férfiról kiderült, hogy csatlakozott az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal kapcsolatban álló tripoli fegyveres csoporthoz.A brit hatóságok a 22 éves, líbiai származású, de Manchesterben született Salman Abedit nevezték meg a Manchester Arena rendezvénycsarnokban hétfő éjjel végrehajtott merénylet elkövetőjeként. A támadásban összesen 22-en vesztették életüket, és 64-en sérültek meg. A támadás elkövetőjeként a dzsihadista szervezet jelentkezett és saját "katonájaként" hivatkozott az öngyilkos merénylőre. A manchesteri rendőrfőkapitány szerint "hálózat" állhatott az öngyilkos robbantásos merénylet elkövetője mögött.A brit rendőrség eddig összesen öt embert vett őrizetbe a hétfő éjjeli merénylettel összefüggésben. Szerdán három embert Manchesterben, egy további személyt pedig a londoni Stansted repülőtéren vettek őrizetbe terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. Az illető éppen Törökországba akart utazni. A korábban őrizetbe vettek között van Abedi egy másik, 23 éves testvére is.A németországi Düsseldorfban járt Salman Abedi, a manchesteri öngyilkos merénylet elkövetője a robbantás előtt néhány nappal - jelentette szerdán a Der Tagesspiegel című német lap biztonsági forrásokra hivatkozva.A berlini lap értesülése szerint Salman Abedi május 18-án, a merénylet előtt négy nappal Düsseldorfban tartózkodott, és még aznap repülővel Manchesterbe utazott. Ezért a német biztonsági szervek most vizsgálják, hogy van-e mégiscsak német vonatkozása a hétfőn történt terrorcselekménynek.Salman Abedi Németország előtt Líbiában tartózkodott, és egy prágai géppel érkezett a düsseldorfi repülőtérre. Az még nem ismert, hogy találkozott-e valakivel az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi fővárosban. Meglehet, hogy csak átszállt a manchesteri járatra, és nem hagyta el repülőtéri tranzitzónát.A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy a merénylő mit keresett Líbiában, ahonnan családja származik. Az sem ismert, hogy melyik repülőtérről érkezett Prágába. Vizsgálják, hogy az észak-afrikai arab országban felkeresett-e valakit rokonai közül, és kapcsolatba lépett-e az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezettel - írta hírportálján a Der Tagesspiegel.A német hatóságok egyelőre nem találtak kapcsolatot a merénylő és a németországi radikális iszlamista szubkultúra között, amelynek egyik központja éppen Észak-Rajna Vesztfália.A Manchester Arena rendezvényközpontban hétfő éjszaka végrehajtott robbantásban 22 ember meghalt, 64 ember megsebesült. A támadás elkövetőjeként az IÁ jelentkezett, a dzsihadista szervezet saját "katonájaként" hivatkozott az öngyilkos merénylőre.A manchesteri rendőrfőkapitány szerint "hálózat" állhatott a hétfő éjjeli öngyilkos robbantásos merénylet elkövetője mögött.Ian Hopkins szerda délutáni sajtótájékoztatóján megerősítette azt is, hogy a terrorcselekmény 22 halálos áldozatának egyike egy rendőrnő.Hopkins erről több részletet nem mondott, de szerdai brit médiaértesülések szerint a rendőrnő családjával, szolgálaton kívül volt jelen nézőként a Manchester Arenában rendezett hétfő esti popkoncerten, amelynek végén a merénylet történt. A robbantásban a sajtóbeszámolók szerint súlyosan megsérült az áldozat férje és két gyermeke is.Ő a második brit rendőr két hónapon belül, aki terrortámadásban halt meg.Március 22-én egy magányos merénylő, Khalid Masood járművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a londoni Westminster híd járdáján, majd kocsijából kiszállva, a parlament épületénél késsel megölt egy rendőrt.Annak a támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a parlament fegyveres őrsége a helyszínen agyonlőtte.Ian Hopkins rendőrfőnök a manchesteri főkapitányság előtt tartott szerdai sajtótájékoztatóján - arra a kérdésre, hogy a nagy-britanniai nyomozás célpontjai között van-e a merényletben használt pokolgép készítője is - részletek nélkül kijelentette: "nagyon egyértelmű", hogy a vizsgálat középpontjában egy "hálózat" felderítése áll.Nem sokkal korábban Amber Rudd brit belügyminiszter is egyenes utalást tett annak lehetőségére, hogy a merénylőnek, a 22 éves, líbiai származású, de Manchesterben született Salman Abedinek társai voltak.Rudd a BBC rádió szerdai politikai magazinműsorában kifejtette: a pusztító hatású öngyilkos robbantásos merényletet az elkövető fejlettebb eszközökkel hajtotta végre, mint amilyeneket az elmúlt időszak több más terrorcselekményében használtak. A belügyminiszter szerint ennek alapján "valószínűnek, lehetségesnek tűnik", hogy a manchesteri robbantó nem egyedül cselekedett.

Rudd a BBC-interjúban elmondta: tudomása szerint a merénylő nemrégiben Líbiában járt, és nem sokkal a terrorcselekmény végrehajtása előtt tért vissza Nagy-Britanniába.A BBC-nek szerdán nyilatkozó biztonsági szakértők is azt valószínűsítették, hogy Salman Abedi csak végrehajtó volt, és a merényletben használt pokolgépet másvalakitől kaphatta.Ian Hopkins manchesteri rendőrfőnök szerdai tájékoztatóján megerősítette, hogy a robbantásos merénylettel összefüggésben eddig négy embert vettek őrizetbe. Hozzátette: szerda délután, Manchester központjában a rendőrök ellenőrzött robbantással hatoltak be egy házba, amelynek átkutatása még tart.Hopkins további részleteket nem tárt fel erről az akcióról.Kijelentette ugyanakkor, hogy Manchesterben nem járőröznek katonai alakulatok, és nincsenek is tervek arra, hogy a helyi rendőrség a hadsereg segítségét kérje.A brit belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmus-elemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) kedd éjjel a legmagasabb, kritikus fokozatra emelte a terrorellenes készültségi szintet.Theresa May miniszterelnök a döntést indokolva szintén kiemelte: az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy a manchesteri merénylet elkövetője mögött egy szélesebb csoport állhatott, és emiatt nem zárható ki akár az sem, hogy rövid időn belül újabb támadás történhet.Az intézkedés lehetővé teszi, hogy a kiemelt védettségű helyszíneken járőröző rendőri egységeket katonai alakulatokkal egészítsék ki, és szerdán ennek már látható jelei voltak Londonban: a királyi család első számú londoni rezidenciája, a Buckingham-palota mellett, valamint a parlamentnek és a kormányhivataloknak otthont adó Westminster kerületben fegyveres katonai egységek kezdtek járőrözésbe.Katonák járőröznek a Downing Streeten is, ahol a miniszterelnöki hivatal és a mindenkori pénzügyminiszter hivatalos rezidenciája van közvetlenül egymás mellett, a 10-es, illetve a 11-es házszámok alatt.Amber Rudd belügyminiszter szerdán a BBC rádiónak elmondta, hogy 3800 fős katonai egység áll a rendőrség rendelkezésére. Rudd szerint szerda délutánig 984 katona csatlakozott a fegyveres rendőrjárőrökhöz Londonban és másutt.Hajtóvadászatot indított a brit rendőrség a manchesteri robbantó, Salman Abedi feltételezett bűntársai ellen, akik a gyanú szerint a merényletnél használt pokolgépet segítettek megépíteni az elkövetőnek - közölte egy neve elhallgatását kérő rendőrségi tisztségviselő."A kérdés az: az elkövető egyedül, vagy valamilyen terrorhálózat tagjaként tervelte ki és vitte véghez a merényletet. Erre a kérdésre összpontosít jelenleg a nyomozás" - mondta a forrás a Reuters brit hírügynökségnek. A nyomozók szerint a merényletnél használt robbanószerkezet megépítése egy bizonyos szintű szakértelmet és hozzáértést igényel, ennek alapján feltételezik azt a hatóságok, hogy a robbantó nem egyedül építette meg a pokolgépet, hanem annak összeszerelésében mások is segítettek neki.A hajtóvadászat keretében a brit rendőrség szerdán razziát tartott egy belvárosi épületben, a manchesteri Piccadilly vasútállomás közelében - jelentette az EFE spanyol hírügynökség. A helyi lakosok elmondása szerint a - 62 lakásból álló - "Granby House" bérházba fegyveres rendőrök és símaszkot viselő fegyveresek hatoltak be. A rajtaütés idejére a közeli vasútállomás területét átmenetileg lezárták - közölte a rendőrség egyik szóvivője.A merénylet feltételezett elkövetőjének apja, Ramadán Belkászem Abedi az AP amerikai hírügynökségnek Tripoliból telefonon nyilatkozva cáfolta, hogy a fia kapcsolatban állt volna szélsőségesekkel. Elmondta: a múlt héten beszélt fiával, aki szerinte Szaúd Arábiába, onnan pedig Líbiába készült utazni, hogy a muzulmán böjti hónapot, a ramadánt a családjával tölthesse. "Nem hiszünk ártatlanok legyilkolásában. Nem ilyenk vagyunk" - jelentette ki.Szerdai adatok szerint a Manchester Arena rendezvényközpontban elkövetett öngyilkos merényletnek 22 halálos áldozata volt, a sebesültek száma 64, közülük húszan válságos állapotban vannak.A brit rendőrség eddig összesen négy embert vett őrizetbe a hétfő éjjeli merénylettel összefüggésben. Szerdán három embert Manchesterben, egy további személyt pedig a londoni Stansted repülőtéren vettek őrizetbe terrorcselekmény előkészítésének gyanújával. Az illető éppen Törökországba akart utazni. Az őrizetbe vettek között van Abedi 23 éves testvére is.A fiatalok ellen intézett manchesteri célzott terrortámadás a pusztítás új mélységeit érte el - jelentette ki Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke szerdán.Tajani az EP brüsszeli épületében tartott, a terrortámadás 22 halálos áldozatára emlékező rendezvényen kijelentette: nincsenek szavak, amelyek visszaadnák az áldozatok felett érzett szomorúságot.Nem szabad azonban hagyni és az elszántságnak erősnek kell lennie, hogy együttműködve tovább lehessen lépni és le lehessen győzni a terrorizmus csapdáját - hangsúlyozta az elnök.A megemlékezésen Antonio Tajani mellett részt vett Alison Rose, Nagy-Britannia Brüsszelbe akkreditált nagykövete és Sir Tim Barrow, az Európai Unió mellett működő brit állandó képviselet vezetője is - közölte az uniós parlament sajtószolgálata.A brit hatóságok által Salman Abedi néven azonosított támadó hétfő éjjel hajtott végre öngyilkos merényletet a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena rendezvénycsarnokban, ahol Ariana Grande amerikai énekesnő adott koncertet. A 22 éves líbiai számrmazású férfi az előadás végén, a fedett rendezvényközpont előcsarnokában, a koncertről távozó tömegben robbantotta fel a nála lévő pokolgépet.A merényletben összesen 22-en vesztették életüket, és 59-en sérültek meg. A robbantásban Abedi is életét vesztette. Az áldozatok és a sérültek között egyaránt sok a gyermek és a tizenéves fiatal. A legfiatalabb azonosított halálos áldozat egy nyolcéves kislány.Szélsőségesként tartották számon a líbiai hatóságok Ramadán Belkászem Abedit, a manchesteri robbantó, Salman Abedi édesapját - közölte szerdán az al-Arabija pánarab televíziós csatorna.A hatóságok szerint az 1965-ös születésű Ramadán Abedi korábban őrmesterként szolgált a helyi rendőrség különleges alakulatánál, ahonnan végül dezertált. A líbiai hatóságok később azért kezdték el keresni, mert a férfiról kiderült, hogy csatlakozott egy terroristaként nyilvántartott tripoli fegyveres csoporthoz. Ramadán Abedi 1991 után a feleségével Nagy-Britanniába költözött, ahol politikai menedékjogot kapott. Néhány évvel később, 1994-ben Ramadán Manchesterbe - itt született később fia, Salman Abedi - költözött, ahol prédikációkat tartott a helyi mecsetben, melyet fia is gyakran látogatott.Egyes beszámolók szerint Ramadán szoros kapcsolatokat ápolt egyebek között Abdel-Hakim Belhadzzsal, aki közeli munkatársa a - szélsőségesnek minősített - Muzulmán Testvériség iszlamista szervezet muftijának, Ali asz-Szalibinek. A nyugati hírszerző ügynökségek információi szerint Belhadzs az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet egyik aktív támogatója.A 22 éves Salman Abedi hétfő éjjel hajtott végre öngyilkos merényletet a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena rendezvénycsarnokban, ahol Ariana Grande amerikai énekesnő adott koncertet. Abedi az előadás végén, a Manchester Arena - a legnagyobb brit fedett rendezvényközpont - előcsarnokában, a koncertről távozó tömegben robbantotta fel a nála lévő pokolgépet. A robbantásban Abedi is életét vesztette.A merényletben összesen 22-en vesztették életüket, és 59-en sérültek meg. Az áldozatok és a sérültek között egyaránt sok a gyermek és a tizenéves fiatal. A legfiatalabb azonosított halálos áldozat egy nyolcéves kislány.Yaya Touré, a Manchester City labdarúgója 100 ezer fontot (35,9 millió forint) ajánlott fel a manchesteri robbantásban elhunytak családjainak támogatására, illetve a sérültek kezelésére.Dimitri Seluk, az elefántcsontparti futballista menedzsere a BBC-nek úgy nyilatkozott, a Manchester Evening New című lappal vették fel a kapcsolatot, hogy a helyi újság segítsen eljuttatni az adományt a leginkább rászorulóknak."Úgy vélem, a szervezés néhány napot igénybe vehet, de Yaya Angliában tartózkodik, át tudja nyújtani a csekket" - mondta.A 34 éves Touré 2010 óta játszik a Cityben.Egy könnyűzenei koncert után hétfő éjszaka elkövetett öngyilkos merényletben 22-en vesztették életüket és 59-en sérültek meg.Nem tartja meg a vasárnapra tervezett győzelmi parádéját a Chelsea labdarúgócsapata a 22 ember halálát okozó hétfő éjszakai manchesteri merénylet miatt.A Premier League-ben élen végzett londoni klub közleményben jelentette be döntését."A tragikus események fényében úgy véljük, nem lenne helyénvaló megtartani a győzelmi parádét" - olvasható az állásfoglalásban, amely kitér arra is, hogy a Chelsea semmi esetre sem szeretne jelentős rendőri erőket lekötni a csapat tervezett londoni vonulásával.A londoni egyesület az utolsó előtti fordulóban biztosította be bajnoki elsőségét, de még az FA Kupában is a legjobb lehet, mivel szombaton döntőt játszik az Arsenallal a Wembley Stadionban. A vasárnapi ünneplésre ezreket vártak a szervezők.A szombati mérkőzésen a csapat futballistái gyászszalaggal játszanak, és a klub felajánlást is tesz majd a sérültek, illetve az áldozatok családjainak, megsegítésére.A terrorveszély miatt Franciaországban idén november 1-jéig meghosszabbítják a 2015 novemberében bevezetett rendkívüli állapotot - jelentette be szerdán az elnöki hivatal, miután Emmanuel Macron államfő vezetésével tanácskozást tartott a biztonsági kabinet.A kormánydöntésről a parlamentnek még szavaznia kell.Macron ezenkívül szeretne egy új törvényt "a terrorista fenyegetéssel szembeni biztonságról" az államfői hivatal közleménye szerint. Az államfő arra kérte a kormányt, hogy a következő hetekben terjesszen elő egy tervezetet újabb intézkedésekkel. Ezenkívül utasítást adott arra, hogy június elejére fejezzék be annak a hivatalnak a szervezését, amelynek feladata lesz a terroristaellenes szolgálatok koordinálása, és mielőbb jöjjön is létre az intézmény.A rendkívüli állapotban a rendőrségnek kiterjedtebb jogai vannak a házkutatásra, a személyek átkutatására és letartóztatására. Az intézkedést 2015 novemberében vezették be annak hatására, hogy iszlamista fegyveresek és öngyilkos merénylők 130 ember halálát okozták Párizsban és környékén. A rendkívüli állapotot már ötször meghosszabbították, és hatálya július közepén járt volna le.Macron a biztonsági kabinet ülésén - utalva a hétfői manchesteri merényletre - ismét hangsúlyozta, hogy Franciaország szolidáris Nagy-Britanniával a terrorizmus elleni küzdelemben, és minden lehetséges segítséget megad neki.A brit belügyminiszter szerint valószínűleg nem egyedül cselekedett a manchesteri merénylet végrehajtója.Amber Rudd a BBC rádió szerda délelőtti politikai magazinműsorában kifejtette: a pusztító hatású öngyilkos robbantásos merényletet az elkövető fejlettebb eszközökkel hajtotta végre, mint amilyeneket az elmúlt időszak több más terrorcselekményében használtak. Rudd szerint ennek alapján "valószínűnek tűnik", hogy a manchesteri robbantó nem egyedül cselekedett.A brit belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmuselemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) kedd éjjel a legmagasabb, kritikus szintre emelte a terrorellenes készültségi szintet.Theresa May miniszterelnök ezt a döntést bejelentve közölte: az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy a manchesteri merénylet elkövetője mögött egy szélesebb csoport állhatott, és emiatt nem zárható ki akár az sem, hogy rövid időn belül újabb támadás történhet.Németországban felülvizsgálják a következő napokra szervezett tömegrendezvények biztosítására készített terveket a manchesteri terrortámadás miatt - jelentette be Thomas de Maiziere szövetségi belügyminiszter.A miniszter rámutatott, hogy az észak-angliai városban nem egy tömegrendezvény közben követtek el öngyilkos merényletet, hanem utána, amikor az emberek távoztak a helyszínről. Ezért a rendezvények befejezése utáni szakaszra nagyobb hangsúlyt kell helyezni a biztonsági intézkedések tervezésében - mondta a miniszter a ZDF országos köztelevízió kedd késő esti híradójában, hozzátéve, hogy valamennyi nagyszabású németországi rendezvény biztosítási tervét felülvizsgálják.Legalább két lengyel állampolgár meghalt a manchesteri terrortámadásban, egy lengyel pedig megsebesült - közölte szerda reggel a lengyel külügyi tárca azzal, hogy a tényt a brit hatóságok megerősítették.Witold Waszczykowski külügyminiszter pedig az RMF FM lengyel kereskedelmi rádiónak nyilatkozva elmondta: a két halálos áldozat az Ariana Grande koncertjén jelen lévő két lány szülei, akik a rendezvény végén gyerekeikért mentek. Azt egyelőre nem tudni, hogy Nagy-Britanniában dolgozó vagy odalátogató lengyelekről van-e szó.Az egyik lány felnőtt, a másik kiskorú, Waszczykowski közlése szerint a brit hatóságok és a manchesteri lengyel konzulátus gondoskodnak róluk.A döntést Theresa May miniszterelnök jelentette be a Downing Streeten, a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testülete, a COBRA késő esti értekezlete után. May közölte: az elhárító szolgálatok megítélése szerint nem lehet kizárni, hogy az előző esti manchesteri öngyilkos merénylet elkövetője mögött egy szélesebb csoport állhatott, és emiatt nem zárható ki akár az sem, hogy rövid időn belül újabb támadás történhet.Az intézkedés lehetővé teszi egyebek mellett, hogy a kiemelt védettségű helyszíneken járőröző rendőri egységeket katonai alakulatokkal egészítsék ki.Nagy-Britanniában eddig a második legmagasabb terrorkészültségi fokozat volt érvényben, amely a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy nagy valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.Az ötfokozatú brit készültségi rendszer most életbe léptetett legmagasabb, kritikus riasztási fokozatát akkor lehet elrendelni, ha az elhárító szolgálatok megítélése szerint küszöbönálló merénylet veszélye fenyeget.Theresa May az intézkedést bejelentve mindazonáltal hangsúlyozottan feltételes módot használt, úgy fogalmazva: a biztonsági szolgálatok a manchesteri merénylet vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottak, hogy "ez idő szerint" indokolt a készültségi fokozat emelése, mivel megítélésük szerint egy újabb támadás nem csupán valószínű, de lehetséges, hogy hamarosan bekövetkezik.A brit kormányfő kiemelte: az intézkedés elsősorban arra nyújt lehetőséget, hogy a kormány pótlólagos erőforrásokat és támogatást biztosítson a rendőrségnek.Theresa May közölte: azután, hogy a belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmus-elemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) döntött a riasztási szint emeléséről, a Scotland Yard már kérte is Sir Michael Fallon védelmi minisztert, hogy egészítse ki fegyveres katonai alakulatokkal a fegyveres rendőri járőregységeket. Fallon a kérést jóváhagyta, és az ilyen helyzetekre kidolgozott intézkedési terv életbe lépett.May kijelentette: a cél nem a lakosság "felesleges ijesztgetése", a döntés "arányos és észszerű válaszlépés" a manchesteri merényletre.Az intézkedés előzményeként, hétfő éjjel a 22 éves Salman Abedi öngyilkos merényletet hajtott végre a 21 ezer férőhelyes Manchester Arena rendezvénycsarnokban, ahol Ariana Grande amerikai énekesnő adott koncertet. A líbiai származású, de Manchesterben született Abedi az előadás végén, a Manchester Arena - a legnagyobb brit fedett rendezvényközpont - előcsarnokában, a koncertről távozó tömegben robbantotta fel a nála lévő pokolgépet.A merényletben 22-en életüket vesztették, 59-en megsérültek. Az áldozatok és a sérültek között egyaránt sok a gyermek és a tizenéves fiatal. A legfiatalabb azonosított halálos áldozat egy nyolcéves kislány.A jelenleg használt brit riasztási rendszert a 2005 júliusában elkövetett londoni merényletsorozat után dolgozták ki. Abban a támadásban négy brit állampolgárságú muszlim öngyilkos merénylő robbantott fel három metrószerelvényt és egy városi buszt, 52 utast megölve, és több mint hétszázat megsebesítve.A legmagasabb, kritikus készültségi fokozatot azóta - a kedden bejelentett döntés előtt - kétszer, 2006-ben és 2007-ben léptették életbe.Az első alkalommal egy terrorcsoport egyszerre több, Londonból Észak-Amerikába tartó utasszállító repülőgépet akart felrobbantani az Atlanti-óceán felett. A kiszemelt hét járaton összesen több mint 1500-an utaztak. A csoport hidrogén-peroxidot akart a gépek fedélzetére csempészni üdítőitalos vagy szájvizes palackokban, és ezekből a felszállás után készítettek volna pokolgépet.Ennek a merénylettervnek a leleplezése vezetett ahhoz a sok országban máig érvényes korlátozáshoz, amelynek alapján bizonyos mennyiségen felül nem lehet folyadékot és képlékeny anyagokat a repülőgépek utasterébe felvinni.A kritikus riasztási szintet egy évvel később is életbe léptették, miután csak nagy szerencsével sikerült meghiúsítani egy újabb készülő merényletsorozatot, amelynek kitervelői a londoni belváros több helyszínén, illetve Glasgow repülőterén akartak autóba rejtett pokolgépeket felrobbantani.