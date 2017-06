Majdnem a 20 éves lány életébe került a szexkaland

Emily Georgia és párja fel akarták kicsit dobni a szexuális életüket, ezért kipróbáltak egy különleges segédeszközt, amit azonban a férfi olyan hevesen nyomott meg, hogy az szó szerint eltűnt a 20 esztendős brit lány végbelében -A kétségbeesett Emily - miután kézzel nem tudták kivenni a rozsdamentes acélból készült szexjátékot - megkérte barátját, vigye be a kórházba, de az csak csak legyintett, mondván, majd természetes úton kijön.Az idegen tárgy azonban egyre fájdalmasabbá vált a fiatal lány számára, akit végül egy ismerőse vitte be a kórházba. Emily-nek az orvosok szerint óriási szerencséje volt, ha kicsit később jön, a szexkaland akár az életébe is kerülhetett volna: az anális játékszer miatt ugyanis perforálódhatott volna a bele.Emily a jövőben kétszer is meg gondolja majd, milyen szexjátékot próbál ki.