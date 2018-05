Magyarországról is utaltak pénzt az iszlamista terrorizmust finanszírozó szír migránsoknak

Azt nem lehet egyelőre tudni, hogy hány ilyen alvó sejt lehet még Olaszországban, illetve más európai országokban. Nem tudni azt sem, hogy milyen kapcsolati háló alapján működött a hálózat (migránsok, szélsőséges iszlamista gyülekezetek...) és hogy kik utaltak és mekkora összegeket a terrorista célok megvalósítására. Egyelőre arról sincs hír, hogy Magyarországról ki vagy kik és milyen körülmények között utaltak pénzt, illetve kerültek kapcsolatba a szervezettel.

Tizennégy, többségében szír állampolgárt vettek őrizetbe az olasz terrorizmusellenes hatóságok azzal a gyanúval, hogy a szíriai an-Nuszra Front nevű iszlamista szervezetet finanszírozták európai országokból érkező "adományokból". Az eddigi hírek szerint a két elfogott terrorista sejthez a pénzátutalás Olaszország mellett Svédországból, Törökországból és Magyarországról is érkezett. - írja a 888.hu Az őrizetbe vett férfiak két külön csoportban tevékenykedtek Olaszország területén.Tíz szíriait pénzmosás gyanújával az észak-olaszországi Brescia városában a helyi pénzügyőrség szervezett bűnözés elleni egysége vette őrizetbe. A hatóságok által dzsihadistának nevezett csoport Olaszországban és más országokban működtetett pénzutalási szolgáltatásokon keresztül finanszírozta az an-Nuszra Frontként is ismert szíriai iszlamista szervezetet, amely az al-Kaidához kötődik. Az olasz hatóságok által közölt első információk szerint pénzátutalás Svédországból, Magyarországról és Törökországból is történt.További három szíriait és egy marokkóit a szardíniai Sassariban vett őrizetbe az olasz rendőrség terrorizmus elleni egysége.A két (észak és dél olaszországi) terrorista sejt egymástól függetlenül finanszírozta a terrorista szervezet nemzetközi működését és a szíriai háborús költségeket egyaránt.A két olasz hatósági vizsgálat is kezdetben párhuzamosan folyt a mostani közös fellépésig, amelyet már az olasz országos terrorizmusellenes ügyészség irányított. Húsz házkutatást tartottak Lombardiában, Szardínián, valamint Veneto és Emilia-Romagna tartományban.Szardínia szigetén 2015-ben is felszámoltak egy dzsihadista sejtet, amely szintén az al-Kaidához közeli terrorista szervezetet finanszírozta. Akkor 18 személyt tartóztattak le, köztük a pakisztáni Pesavarban 2009-ben elkövetett pokolgépes merénylet végrehajtóit, amelyben több mint százan vesztették életüket.Az olasz hatóságok adatai szerint Szardínia régóta dzsihadista fellegvárnak számít: az olaszországi börtönökben fogva tartott dzsihadista terroristák fele szardíniai börtönökben van, ahol magas a szélsőséges nézetek terjedésének veszélye.