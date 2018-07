Magyarország szerint nem alapvető jog a migráció

Pénteken New Yorkban tartják az ENSZ migrációs csomagjáról szóló kormányközi találkozó hatodik, utolsó tárgyalási fordulóját, amelynek végén a dokumentum szövegezése befejeződik – mondta az KKM államtitkára.Magyarország vállalta, hogy részt vesz a tárgyalási folyamatban, azért, hogy az ENSZ globális migrációs csomagja tükrözze a magyar álláspontot – fogalmazott.Magyarország már a kezdetektől fogva ellenezte az ENSZ migrációs csomagját, amely alapvető joggá akarja tenni a migrációt, legálissá akarja tenni az illegális bevándorlást és több pénzt akar fordítani a migrációs folyamatok finanszírozására.Az ENSZ migrációs csomagja jelenlegi formájában afrikai migrációs csomagnak tekinthető, mert az afrikai érdekeket képviseli, az európai érdekeket viszont nem – jelentette ki Menczer Tamás Az államtitkár azt mondta: a kormány harcol azért, hogy a magyar álláspont megjelenjen a végső szövegben. Márpedig a magyar kormány nem támogatja, hogy kicserélődjön a különböző országok népessége, mert magyar Magyarországot és európai Európát szeretnénk – tette hozzá.Az ENSZ globális migrációs csomagja támogatandónak mutatja be a migrációt, és egyértelműen a bevándorlást tartja válasznak a demográfiai és munkaerőpiaci kihívásra, amely ellentétes a magyar állásponttal. A javaslatok között szerepel, hogy az összes tranzitországban minden szolgáltatást biztosítani kell a migránsoknak, és nem lehet különbséget tenni a helyi lakosság és a migránsok között a szociális juttatások területén.Ezek mind olyan pontok, amelyeket elfogadhatatlannak tart a magyar kormány – tette hozzá.A mai utolsó tárgyalási fordulón Szijjártó Péter továbbra is azt a magyar álláspontot fogja képviselni, amely szerint a migráció rossz és veszélyes.Menczer Tamás elmondta, hogy az európai színtéren a Visegrádi Négyek, a kontinensen kívül pedig Japán és Ausztrália számít Magyarország szövetségesének az illegális migrációval kapcsolatos álláspontok képviselésében, de az ENSZ globális migrációs csomagja elleni fellépésben Magyarország a leghangosabb – fejtette ki az államtitkár.Menczer Tamás kitért arra is, hogy Ukrajna nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit sérti meg a kisebbségek anyanyelvi oktatásának lehetőségét szűkítő törvénnyel. Ezért nem támogatja Magyarország a jogfosztás megszüntetéséig Ukrajna euroatlanti törekvéseit. Ez nem kétoldalú magyar-ukrán ügy, hanem nemzetközi kérdés – jegyezte meg.