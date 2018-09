Magyarország a bajor autógyártók mellett áll ki a károsanyag-kibocsátás szigorításával szemben

A miniszter a bajor fővárosban folytatott tárgyalásairól a közmédiának elmondta, biztosította az Audi és BMW vezetőit arról, hogy a magyar kormány Brüsszelben mindig a magyar érdekeknek megfelelő álláspontot képvisel, a magyar érdek és a bajor érdek pedig "maximálisan egybeesik" abban, hogy el kell utasítani a klímapolitika területén 2030-ra kitűzött európai uniós célok megváltoztatására irányuló brüsszeli törekvéseket.



Brüsszel szerint szigorítani kell a károsanyag-kibocsátási célkitűzéseket, amivel azonban "drámai pofont adnánk a német, és ezen belül a bajor autóipar versenyképességének", és ez "a magyar gazdaság számára is komoly károkat jelentene", ezért ezt a kezdeményezést nem támogatja Magyarország - fejtette ki Szijjártó Péter.



Arról is szólt, hogy pénteken megállapodtak a BMW vezetőivel a debreceni gyárberuházáshoz nyújtandó magyar kormányzati pénzügyi támogatás részleteiről, így október 12-én alá lehet írni a bajor autógyártó társasággal a támogatásról szóló szerződést. Kiemelte, hogy a szerződés minden egyes elemét nyilvánosságra hozzák majd, a kormány által biztosított összeggel együtt.



Szijjártó Péter rámutatott, hogy Magyarország legfontosabb gazdasági partnere Németország, Németországon belül pedig Bajorország tartománnyal alakult ki a legszorosabb gazdasági és befektetési együttműködés. Így a Németországból Magyarországra irányuló befektetések több mint egynegyede Bajorországból érkezik, és Németországba irányuló magyar export 35 százaléka oda érkezik.



Az első fél évben jelentősen, 20 százalékkal bővült a kivitel Bajorországba, így az év egészét tekintve "jó reményünk van arra, hogy a gazdaságtörténetben most először meghaladja a 10 milliárd eurót az export Bajorország irányába" - mondta a miniszter.



Hozzátette, hogy a bajor cégek már 45 ezer embernek adnak munkát Magyarországon, több mint 10 milliárd euró értékben hajtottak végre beruházásokat, és 130 olyan, Bajorországban is jelentősnek számító társaság van, amely rendelkezik Magyarországon gyárral vagy kereskedelmi egységgel.



A magyar gazdaság teljesítményét nagymértékben meghatározza az autóipar, és "most már nem túlzás azt állítani, hogy nagymértékben meghatározza a bajor autóipar", hiszen az Audi már 25 éve van jelen Magyarországon, 13 ezer embert foglalkoztat és 9 milliárd euró értékű beruházást hajtott végre, és a BMW is úgy döntött, hogy Magyarországon építi meg új gyárát - fejtette ki.



Elmondta, hogy az utóbbi napokban az Audi és a BMW mellett a Volkswagen és a Magyarországon már ötezer embert foglalkoztató Schaeffler-csoport vezetőivel is tárgyalt, és nem érzett olyan "kétséget" a részükről, amelyet "a magyar vagy a német vagy a nemzetközi sajtó sugall".



"Ezek a nagyvállalati vezetők a saját szemüknek és a saját tapasztalataiknak hisznek, és nem a hisztériakeltésnek, nem a botránykeltésnek és nem a Magyarországról hazudozó újságíróknak" - jelentette ki Szijjártó Péter.



Azzal kapcsolatban, hogy pénteken megnyitja Magyarország müncheni főkonzulátusának új épületét, kiemelte, hogy Magyarország és Bajorország kapcsolatai egyre szorosabbak. A bajor gazdaságnak "kulcsszerepe van a magyar gazdaság sikerességében", barátság van magyarok és bajorok között, és "hasonlóképpen gondolkodunk az Európa jövőjéről szóló legfontosabb kérdésekről", így a biztonságról és a keresztény értékek iránti ragaszkodásról.



Ezért "helyes és kívánatos, hogy Magyarország méltóképpen jelenítse meg magát" a bajor fővárosban, így a főkonzulátust olyan épületbe költöztették, amely "méltó Magyarországhoz, a magyar-bajor kapcsolatok és a magyar-bajor barátság szintjéhez" - mondta a külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter müncheni látogatásán vállalati vezetők mellett megbeszélést folytatott Franz Josef Pschierer bajor gazdasági miniszterrel, Georg Eisenreich digitális-, média- és Európa-ügyi miniszterrel és Edmund Stoiber volt tartományi miniszterelnökkel, a Bajorországot kormányzó Keresztényszociális Unió (CSU) tiszteletbeli elnökével is.