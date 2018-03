Magyar barátnője gyászolja a lelőtt csendőrt

kép: BorsOnline

Négy embert gyilkolt meg az Iszlám Állam nevében a marokkói származású Redouane Lakdim, aki múlt pénteken hajtott végre terrortámadást a franciaországi Trébes-nél. Először egy gépkocsit állított meg, aminek sofőrjét megsebesítette, utasát lelőtte, majd kocogó rendőrökre tüzelt. Ezután a helyi szupermarketben túszokat ejtett. Itt két embert ölt meg, majd amikor a rendőrök megérkeztek, a többségüket elengedte. Salah Abdeslam, a párizsi merényletek fő szervezőjének szabadon bo­csátását követelte. A francia csendőrség 44 éves alezredese, Arnaud Beltrame önként vállalta, hogy a támadóval marad mindaddig, amíg az utolsó túszt el nem engedi. Súlyos sérüléseket szerzett, amikor a rendőrség tüzet nyitott a terroristára, késő este pedig belehalt a sérüléseibe a kórházban. - írja a BorsOnline Mindene volt a hivatásaA csendőrt Goór Beatrix is gyászolja, aki párján keresztül ismerte meg a férfit 14 évvel ezelőtt Párizsban. Beatrix a Borsnak mesélt az elhunyt rendőrről. – E­lragadó, nyitott, dinamikus személyiség volt. Gyors észjárású, sportos, tele lelkesedéssel a hivatása, a hazája, az élet és az emberek iránt. Imádta a francia történelmet, az utolsó részletig ismerte a francia legendákat. Egy igazi idealista volt, hű az elveihez. Szerette a kihívásokat, ugyanakkor rendkívül szívélyes és barátságos volt. Családja, barátai, de beosztottjai is rajongtak érte – mesélte a csend­őrről Beatrix, aki néhány hónapja találkozott a férfival.

A párommal 10 napja beszélt utoljára, nagyon készült a júniusi esküvőjére. Mindig is szeretett volna megházasodni és gyerekeket, de a hivatása volt az élete. Kész volt mások segítésére, a gyengébbek védelmezésére anélkül, hogy saját sorsán siránkozna. Pénteken veszélybe kerültek a honfitársai. Egyértelmű volt, hogy közbelép.

– jellemezte barátját Beatrix.Júniusban lett volna az esküvőjükA férfi 2016-ban polgári szertartás során házasodott össze feleségével. Egyházi esküvőjük idén júniusban lett volna. Jean-Baptiste atyához jártak jegyesoktatásra. – Bátor tettét egyedül erős hite magyarázhatja, ami aznap mindent felülírt. Sosem lesznek gyermekei, de hősiessége, úgy hiszem, sok mindenkit ösztönöz majd arra, hogy életü­ket áldozzák Franciaországért és a kereszténységért – méltatta a csendőrt a pap, aki a kórházban adta fel az utolsó kenetet a férfinak.Édesanyja azonnal tudta, a fia a hősAmikor édesanyja, Nicolle megtudta, hogy a rendőrök közül önként jelentkezett valaki túsznak, sejtette, hogy a fia az. – Mindig is felelősségtudó volt. A hazája még a családjánál is fontosabb volt számára. Nagyon jólesik, hogy hősként ünneplik, de szülőként elveszteni a gyermekemet mindez másodlagos – nyilatkozta a csendőr édesanyja a francia RTL-nek. Ar­naud há­rom fiútestvér közül ő volt a legidősebb. Eleinte ejtőernyős volt, majd kommandós, de szolgált a köztársasági elnöki Élysée-palotában is. Dél-Franciaországba – a tragédia helyszínére – felesége, Marielle miatt költözött. Áprilisban ünnepelte volna 45. születésnapját.Hiába figyelték a terroristátA marokkói származású terroristát a rendőrök végül lelőtték, a túszdrámában összesen tizenöten sérültek meg. Lakdim a hatóságok szerint magányos elkövető volt, aki kisebb bűncselekmények miatt már ismert volt a rendőrség előtt. Figyelték ugyan egy ideje, mégsem tudtak semmit a radikalizálódásáról. Arról pontos hírek nincsenek, hogy a csendőr alezredes miként vesztette életét, elképzelhető, hogy baráti tűz áldozata lett. Emmanuel Macron francia államfő is gyászolja a hőst, úgy fogalmazott: Arnaud kivívta az egész francia nemzet tiszteletét és csodálatát, kivételes bátorságról és önfeláldozásról tett tanúbizonyságot.

