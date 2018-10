Magát rákbetegnek kiadva csalt ki pénzt az emberektől egy ausztrál nő

A Queensland állambeli Townsville bírósága szerint a 27 éves Lucy Wieland a közösségi médiát felhasználva dokumentálta nem létező petefészekrákjának kezelését - írja a BBC hírportálja.



A rendőrség szerint Wieland a GoFundMe adománygyűjtő oldalon kért anyagi segítséget az emberektől.



Az Instagram-oldalára idén feltett képek egy részén Wieland oxigénmaszkot viselve, máskor járókeretet használva látható. Más fotókon úgy tűnik, mintha intravénásan kapna orvosságot, valamint hajának a lenyírását is dokumentálta, miközben érzéseiről írt a bejegyzésekben.



"A kimerültség most már állandóan jelen van" - olvasható az egyik posztban, míg egy másik szerint Wieland "rettentő hálás mindenki támogatásáért".



Azt egyelőre nem tudni, hogy a nő partnere, aki szerepel is a fotók egy részén, tisztában volt-e a csalással, ahogy azt sem, hogy Wieland szenved-e bármilyen egyéb betegségtől.



A queenslandi rendőrség felügyelője, Chris Lawson elkeserítőnek nevezte az ügyet, amikor csütörtökön a bíróság épülete előtt az újságíróknak nyilatkozott.



"Ennek az esetnek az igazi áldozatai a közösségnek azok a tagjai, akik hallották a történetet és megpróbáltak segíteni" - fűzte hozzá.



Lawson szerint akkor kezdett gyanússá válni az ügy, amikor néhányan rájöttek, hogy helyenként sántít a történet. Egy bejelentés nyomán kezdték meg végül a nyomozást és letartóztatták a nőt.



Wielandet óvadék ellenében elengedték, de le kellett adni az útlevelét. Legközelebb decemberben kell megjelennie a bíróság előtt.



A GoFundMe közleményében azt írta, hogy együttműködnek a nyomozókkal. Hangsúlyozta továbbá, hogy a felhasználót letiltották és minden adományozó vissza fogja kapni a felajánlott összeget.