Magánutakra használta a kormánygépet a szlovák államfő

A szlovák államfőről idén tavasszal derült ki, hogy több száz privát - az elnöki tisztség betöltéséhez nem kapcsolódó - repülőutat valósított meg kormányrepülőgéppel az elmúlt években, ami közel egymillió eurójába került a szlovákiai adófizetőknek. Bár a Robert Kalinák belügyminiszter beszámolója alapján nyilvánosságra került információk erőteljesen csorbították a korrupciót gyakran ostorozó Kiska tekintélyét, a parlament által is tárgyalt ügy később mégis elcsitult, s a szlovák sajtó többsége által ajnározott államfőnek végül sikerült egy olyan ígérettel kilábalnia szorult helyzetéből, miszerint a jövőben korlátozza majd a kormánygép használatát.



Az ügyet csütörtökön Robert Fico egy pozsonyi sajtótájékoztatón hozta ismét felszínre, azzal, hogy felszólította Kiskát az egymillió eurós útiszámla rendezésére. A szlovák kormányfő ezzel azt követően állt elő, hogy nem sokkal korábban az államfő kritikus hangnemben nyilatkozott a Fico-kormány szívügyének tekintett szlovák "szociális állam" állapotáról,. Ezzel összefüggésben, a menekültek és különböző hazai kisebbségek mellett gyakran kiállást tanúsító - de a szlovákiai nemzeti kisebbségekről, így a magyarról is - beszédeiben rendszerint megfeledkező államfő úgy vélekedett: nem lehet szociális államnak nevezni azt, amely elfeledkezik a lakosság legsérülékenyebb csoportjairól.



Kiska kritikájára reagálva Robert Fico - aki Ján Richter szociálisügyi miniszterrel éppen kormánya tervezett szociális intézkedéseit mutatta be - azt mondta: az államfő szívesen tesz erős kijelentéseket mivel semmiféle felelősség nem köti. A kormány azon korábbi döntése, hogy ingyenessé tette a vasúti közlekedést a nyugdíjasoknak és a diákoknak, nem vonatkozott az államfőre - jegyezte meg Robert Fico, aki ezt követően szólította fel egymillió eurós útiszámlájának kiegyenlítésére az államfőt, amit azzal is nyomatékosított, hogy a felszólítást levélben is megismétli.



A felszólításra Kiska szóvivője azt nyilatkozta: az államfő érti, hogy a kormányfő frusztrált a vesztes megyei választás után, de elkezdhetne már az ország gondjaival foglalkozni. Kiska reakcióját a kormányhivatal figyelemelterelésnek minősítette.



A Robert Fico és a Pozsonyban tanácsadói révén a Soros György által támogatott intézményekhez is közelállónak tartott államfő közötti adok-kapok várhatóan ezzel nem ért véget. Megfigyelők szerint inkább arra lehet számítani, hogy ismét erőteljes konfliktussá éleződik majd az a szembenállás, amely az Egyesült Államokból hazatért vállalkozóból szlovák elnökké választott Andrej Kiska és Robert Fico között az államfő három és fél évvel ezelőtti megválasztása óta érezhető, s csak az elmúlt egy-másfél hónapban enyhült némileg.



Erről a szembenállásról Robert Fico korábban azt mondta: az elnök - tanácsadói nyomására - szándékosan szít konfliktusokat a kormánnyal, mivel így épít jövőbeni politikai hátteret magának.