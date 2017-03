Maffiózóval végzett a hollywoodi bombanő

Kiderült, az 1995-ben, 74 évesen elhunyt szőke színésznő, Lana Turner nemcsak a vásznon tette el láb alól a csalfa férjeket, szeretőket. A valóságban is száradt egy gyilkosság a lelkén. Igaz, nem sokan ejtettek könnyet Johnny Stompanatóért, aki köztudottan a maffia embere volt – idézi a Daily Mailt a borsonline.hu 1958-ban úgy került a hírekbe az ügy, hogy Lana lánya, Cheryl szúrta le a férfit, így védve meg édesanyját, akit a dühöngő férfi meg akart ölni. Ám Darwin Porter történész szerint ez a sztori csupán a filmsztár ügyvédjének, és egy beavatott nyomozónak az ötlete volt, mondván, a kiskorú lányt úgysem hurcolják meg. Valójában az történt, hogy Lana arra ért haza, hogy szeretője és lánya összeszűrte a levet, és békésen alszik egymás karjaiban, mire bedühödött és hasba döfte a férfit.Porter szerint egész Hollywood tudta, ki volt a tettes, de a bíróság elfogadta a nők vallomását.S hogy miért nem állt bosszút a maffia? Erre is egyszerű a magyarázat, ugyanis a szexi csillag Frank Sinatrával is szoros kapcsolatot ápolt, aki ugyancsak az alvilág embere volt.