Madonna az Instagramon mentegetőzik

Az amerikai popénekes az Egyesült Államok szerte több százezer Trump-ellenes tüntető részvételével zajlott "nők menete" tüntetéssorozat washingtoni főrendezvényén szólalt fel, ám beszédét heves bírálatok érték a közösségi médiában és néhány televízió csatorna még a menet élő közvetítését is megszakította az énekes-dalszerző szavai miatt.



"Nem vagyok erőszakos ember" - írta vasárnap Madonna az Instagramon. Mint kifejtette: "Képletesen beszéltem és kétfajta szemléletmódot mutattam meg: a reménykedést és a dühöt, valamint a felháborodást, amelyet én magam is érzek".



Az 58 éves énekes a tömeg élén haladt szombaton és csípős szavakat intézett azokhoz a "becsmérlőkhöz", akik - mint fogalmazott - "kitartanak amellett, hogy ezzel a tüntetéssel semmit nem fogunk elérni".



Madonna szavait azonnal heves kritikák érték, egyebek között a Youtube videomegosztó portálon, amelyen élőben és felvételről is lehetett követni az eseményeket.



Néhány felhasználó "gonosznak" nevezte az előadót, voltak, akiket felháborított a Fehér Ház felrobbantására tett megjegyzése, míg a Twitterezők egy része azt követelte, hogy indítsanak vizsgálatot az énekes ellen terrorista fenyegetések kivizsgálására.



A különböző nőjogi szervezetek és csoportok által szervezett szombati megmozdulásra az Egyesült Államok több szövetségi államából érkeztek résztvevők az amerikai fővárosba.



A tüntetők a Capitolium előtti hosszú téren, a Mallon gyülekeztek, sokan Hillary Clinton vesztes demokrata elnökjelöltet támogató táblákat tartottak a kezükben, mások Trump-ellenes jelszavakat skandáltak, de a legtöbben az abortusz jogának megtartása mellett síkraszálló táblákat emeltek a magasba. A sokféle céllal érkező tüntetőket egyetlen dolog tartotta össze: a Trump-ellenesség.



A szombati rendezvény világszerte ötmillió embert mozgatott meg.



Ugyancsak a hétvégén, Bruce Springsteen amerikai rockzenész, aki Clintont támogatta az elnökválasztási kampány során, arról beszélt az ausztráliai turnéjának első állomásán Perth-ben, hogy kísérőzenekarával, a The E Street Band-del csatlakoznak a Donald Trump amerikai elnök elleni új globális "ellenálláshoz".



A zenész vasárnap úgy fogalmazott, bár messze vannak tőlük, de teljes szívükkel és lelkükkel együtt vannak azzal a több millió emberrel, akik szombaton felvonultak.