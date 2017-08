Macron "több formájúnak" képzeli el az újjáalapított Európai Uniót

A köztársasági elnök az elképzelését a nagykövetek éves értekezletén az Elysée-palotában kedden elmondott beszédében fejtette ki.



A szeptember 24-én esedékes németországi választásokat követően "Franciaország javaslatokat tesz partnereinek a gazdasági és monetáris konvergencia megerősítésére, valamint az adóügyi és szociális politikák konvergenciájára" - mondta a francia elnök.



Azt is jelezte, hogy az európai védelmi politika elmélyítését is javasolni fogja, valamint egy valódi európai klíma- és energiapolitikára is szükség van.



"A Brexit bebizonyította, hogy amikor Európa kizárólag piac, akkor elutasítják" - hangsúlyozta. A múltban az uniós országok "még az eurózóna formájában sem mertek összeülni, hogy ne sértsék meg se a briteket, se a lengyeleket" - tette hozzá.



"Mindez megköveteli, hogy innovatívabbak legyünk: több formájú Európát kell elgondolnunk, messzebb kell mennünk azokkal, akik haladni szeretnének, nem akadályoztatva azon államok által, amelyek erre nem vágynak. Nekik is jogukban áll lassabban vagy kevésbé messze haladni" - fogalmazott.



"Ki kell lépnünk egy olyan korlátozó keretből, amely szerint vagy csak 27-en vagy sehogy sem lehetne a jövőben haladni, illetve 19-en (az eurózónában) vagy sehogy. Ez nem igaz, mindig is egy előre lépni vágyó előőrssel haladtunk, amelyet mások is követtek" - vélte Emmanuel Macron.



A köztársaság elnök megerősítette, hogy Franciaország "hatalmi eszköztára építésének és a francia szuverenitásnak a helyszíne Európa", amelyben központi szerep jut a francia-német szövetségnek.



Az általa meghirdetett "védelmező Európa" nevében a menekültjog reformjának és a szociális dömpinggel szembeni jobb protekció szükségességét emelte ki, s ismételten megemlítette, hogy a kiküldött munkavállalók európai direktívájának szigorítását szorgalmazza.



A francia elnök megerősítette, hogy Franciaország más országokkal együtt a következő hónapokban "demokratikus konvenciókat szervez annak érdekében, hogy az állampolgárok is jobban részesei legyenek az Európa jövőjéről szóló gondolkodásnak".