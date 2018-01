Macron: Párizs sem büntetni, sem jutalmazni nem akarja Londont a Brexitért

A francia elnök szerint Párizs "sem büntetni, sem jutalmazni nem akarja" Londont azért, mert Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból.



Theresa May brit miniszterelnök csütörtök délután fogadta Emmanuel Macron francia elnököt a legtekintélyesebb brit katonai akadémián, az angliai Sandhurstben. Az estébe nyúló megbeszélések utáni közös sajtóértekezleten Macron kitért a londoni pénzügyi szolgáltatási szektor hozzáférésére az egységes belső piachoz a Brexit után. Kijelentette: az unió egységes belső piacának integritását meg kell őrizni, és ha a City pénzügyi szektora a brit EU-tagság megszűnése után is jelen akar lenni ezen piacon, annak ára az, hogy London továbbra is hozzájárul az uniós költségvetéshez, és elismeri e szolgáltatási területen az uniós joghatóságot.



A választás Nagy-Britanniáé, de nincs helye megkülönböztetett hozzáférésnek az egységes belső piachoz - fogalmazott a francia elnök.