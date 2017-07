Macron francia elnök kampánystábjának levelezését tette közzé a WikiLeaks

Rendszerezett adatbázis formájában közzétette az interneten a WikiLeaks azt a több mint 21 ezer emailt, amely Emmanuel Macron francia elnök választási kampánystábjának kulcsfontosságú szereplőihez köthető - jelentette be hétfőn a kiszivárogtató portál.



Az illetéktelen kezekbe került elektronikus levelezés eredetileg májusban, a francia elnökválasztás második fordulója előtti napon került ki ömlesztve a világhálóra, de végül nem volt hatással a szavazás kimenetelére. Macron stábja akkor azt közölte, hogy "nagyszabású és összehangolt" hackertámadás célpontjává váltak.



Az államfő mozgalma, a Köztársaság lendületben (LREM) hétfőn közölte, hogy a most megjelent, bárki számára könnyedén kutatható adatbázis minden jel szerint megegyezik a választás előtt kiszivárogtatott emailek tömegével, és arra figyelmeztetett, hogy a valódi dokumentumok között hamis iratok is felbukkannak.



Francia napilapok, amelyek annak idején átvizsgálták a kiszivárogtatott levelezés tartalmát, nem tudtak semmiféle botrányos részletről beszámolni.