Luxemburg támogatja Ausztriát, és aktívan beavatkozik a paksi beruházás elleni perben

Luxemburg támogatja Ausztriát a paksi bővítés ellen indított perben az Európai Bíróságon - jelentette be Carole Dieschbourg luxemburgi környezetvédelmi miniszter hétfőn. Az Európai Bizottság később jelezte, kész bíróságon is megvédeni azon álláspontját, amely alapján jóváhagyta a paksi erőmű bővítését.



Dieschbourg szerint meg kell akadályozni a nukleáris energia reneszánszát és azt, hogy a továbbiakban közpénzeket lehessen befektetni a nukleáris energiába. Ezért Luxemburg aktívan beavatkozik Ausztria pártján az Európai Bizottság magyar állami támogatást jóváhagyó döntése ellen - húzta alá a miniszter.



Ausztria február végén támadta meg az Európai Bíróságon a paksi atomerőmű-bővítési projekt állami támogatására adott európai bizottsági jóváhagyást.



Az Európai Bizottság 2015 novemberében indított vizsgálatot annak tisztázására, hogy a paksi erőmű bővítésének finanszírozása megfelel-e az Európai Unió szabályozásának. Brüsszel a mélyreható vizsgálat során megállapította, hogy a két új nukleáris reaktor megépítéséhez nyújtott magyar pénzügyi segítség állami támogatást tartalmaz. A bizottság végül 2017. március elején jóváhagyta a támogatást az uniós állami támogatási szabályok alapján, mert úgy ítélte meg, hogy a támogatás összege arányos a kitűzött célokkal, és nem haladja meg az elérésükhöz szükséges mértéket.



Ricardo Cardoso, az Európai Bizottság illetékes szóvivője hétfőn sajtótájékoztatón újságírói kérdésre közölte: amennyiben arra szükség lesz, az uniós bizottság kész az Európai Unió Bírósága előtt is megvédeni azon álláspontját, amely alapján 2017. március elején jóváhagyta Magyarország számára a paksi erőmű bővítését az unió állami támogatási szabályai alapján.