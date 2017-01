Lövöldöztek egy fesztiválon Mexikóban

„Valaki bejött a klubba Playa Del Carmenben és tüzet nyitott. 4-5 ember meghalt, sokan megsérültek" – írta Twitterén egy dj, Jackmaster - írja a BorsOnline A Mixmag arról is ír, hogy egy másik klubban a Jungle-ben is lövöldözés történt. Ez is a BPM Festival színhelye volt.A Dazednek egy szemtanú úgy nyilatkozott, hogy látta, ahogy a rendőrök letartóztatnak egy embert, aki azt ordította „nem én voltam". Utána még két lövést hallottak, amikor végleg elhagyták a helyszínt. A lap szemtanúja azt is megjegyezte, hogy az első lövések eldördülésénél sokan azt hitték, tűzijátékot hallanak.