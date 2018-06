Lövöldözés egy New Jersey-i fesztiválon, egy ember meghalt, többen megsebesültek

A hatóságok szerint szomszédok közötti vita áll az incidens hátterében, részleteket egyelőre nem közöltek.



A korábbi hírek még húsz sebesültről szóltak.



A sebesültek között tizenheten lőtt sebeket kaptak - mondta Angelo Onofri, Mercer megye ügyésze helyi idő szerint vasárnap reggel. Négyen - közöttük egy 13 éves fiú - továbbra is válságos állapotban vannak.



Az ügyész elmondta, hogy a két gyanúsított hajnali 2 óra 45 perc tájban kezdett lövöldözni a huszonnégy órán át tartó Art All Night fesztiválon, amelynek keretében helyi művészetet, zenét, ételeket és filmeket mutatnak be. Az egyik gyanúsítottat, egy 33 éves férfit, megölték. A másik gyanúsított őrizetben van.



A hatóságok szerint ezren tartózkodtak a fesztivál területén, amikor a lövöldözés elkezdődött.



Gennie Darisme szemtanú elmondta, hogy éppen távozni készült, amikor meghallotta a lövéseket. A földön egy vérző embert látott bilincsben.



Angelo Nicolo trentoni lakos philadelphiai a philadelphiai 6ABC-TV-nek elmondta, hogy ő és a fivére ott voltak a fesztiválon, amikor lövéseket hallottak. Az emberek elkezdtek lefelé szaladni az utcán. "Két rendőrt láttam, akik egy lábán meglőtt fickót kísértek. Bekötözték és elmentek vele" - mondta Nicolo.



Helyi tévéállomások felvételein számos rendőrautót lehetett látni. A fesztiválról visszatérő trentoniak elmondták, hogy a fesztivál helyszíne tele volt üvegcserepekkel és más törmelékkel. A fesztivál szombat délután kezdődött és a tervek szerint vasárnap délutánig tartott volna, de a lövöldözés után töröltek minden programot. A szervezők mély megdöbbenésüket és szomorúságukat fejezték ki a történtek miatt.



Az Art All Night (Művészet Egész Éjjel) nevű fesztivált 12 éve rendezik meg minden évben a New Yorktól mintegy száz kilométerre fekvő, 85 ezres lélekszámú Trentonban. Az esemény egyik önkéntese, Theresa Brown közölte, hogy soha korábban nem látott, illetve hallott hasonló erőszakról a rendezvényen.