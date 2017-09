Los Angelesben és néhány nyugati parti államban rendkívüli állapot van tűzvész miatt

Jerry Brown, Kalifornia kormányzója azután hirdette ki vasárnap a rendkívüli állapotot Los Angelesre, hogy Eric Garcetti polgármester már szombaton kijelentette: a város "története legsúlyosabb tűzvészével küszködik".



Vasárnap Los Angelesben és környékén már több mint 200 ezer hektár állt lángokban, a város melletti dombokon egyszerre több mint száz helyen pusztítanak bozóttüzek. Los Angeles rendőrsége közölte: helyi idő szerint vasárnap estig több mint hétszáz házból kellett elköltöztetni a lakókat, tűz fenyegeti a Burbankben lévő Disney-stúdiót és a Warner Bros nagy filmgyártó cég épületeit is.



Vasárnap több mint ötszáz tűzoltó próbálta meg felvenni a harcot a lángokkal, és a jelenleg még Texasban segítséget nyújtó mintegy száz Los Angeles-i tűzoltó is hétfőn várhatóan visszatér városába.



A híres Yosemite Nemzeti Parkba vezető utak közül néhányat le kellett zárni, a park vezetősége arra figyelmeztette a látogatókat, hogy a tűz miatt "a látási viszonyok rosszak". A rendkívüli állapot kihirdetésével Los Angeles hozzájuthat állami és szövetségi segélyalapokhoz.



Nem csupán Los Angelesben és környékén pusztítanak a bozóttüzek, hanem több nyugati parti szövetségi államban is: így például Montanában és Oregonban egyes településeken szintén ki kellett költöztetni a lakosságot. A Kanadával határos északnyugati Washington államban ugyancsak rendkívüli állapotot hirdettek, több települést evakuálni kellett.