Londoni tűzvész: luxuslakásokat vett a brit kormány a károsultaknak

Lakásokat vásárolt a brit kormány a múlt heti londoni tűzvész károsultjainak.



Sajid Javid, az önkormányzatokért és helyi közösségekért felelős miniszter szerdai bejelentése szerint a kormány 68 lakást vett egy újonnan felépített, részben még építés alatt álló lakónegyedben, nem messze a múlt szerdai tűzvészben teljesen kiégett 24 emeletes, 127 lakásos nyugat-londoni toronyháztól.



A lakások egy luxuskivitelű, több száz lakásból álló ingatlankomplexumban vannak, de a kormány a megvásárolt egy, két és három hálószobás lakásokat szociális lakásként utalja majd ki a leégett Grenfell Tower egykori lakóinak.



Sajid Javid szerint nem átmeneti elhelyezésről van szó, a kormány végleges megoldásként kínálja a lakásokat a károsultaknak, akik júliustól költözhetnek be.



A lakónegyedben 1,5 millió fontról (530 millió forint) indulnak a lakásárak, de hirdetnek a komplexumban lakásokat tízmillió font feletti árakon is.



Az ingatlankomplexum építője azonban egybehangzó szerdai médiaértesülések szerint önköltségi áron kínálta fel a lakásokat a kormánynak.



Sajid Javid szerint ez csak az első lépés a károsultak lakáshelyzetének megoldására.



A múlt heti tűzvész halálos áldozatainak száma a rendőrség legutóbbi tájékoztatása szerint elérheti a 79-et. A becslés tartalmazza az eltűntek számát is, de a hatóságok feltételezése szerint ők is életüket vesztették az utóbbi évtizedek legsúlyosabb londoni tűzkatasztrófájában.



A rendőrség szerint a kiégett épület teljes átkutatása várhatóan hosszú hetekig eltart.



Elindult a műszaki vizsgálat is, amely jelenleg az épület tavaly befejeződött felújítására összpontosul. A Grenfell Tower nevű toronyházat a renoválás során külső hő- és esőszigetelő burkolóelemekkel látták el, és a szakértők azt próbálják kideríteni, hogy ezek alapanyaga mennyire volt tűzálló.



A helyi lakóközösség érdekképviseletét ellátó szervezetek azzal vádolják a kivitelezőt - a Kensington and Chelsea kerület tanácsának ingatlankezelő cégét -, hogy igyekezett minél olcsóbb anyagokat felhasználni.



Az égő toronyházról készült felvételeken látszik, hogy az alsó szinteken kitört tűz rendkívül gyorsan terjedt felfelé az épület külső falfelületein.



Theresa May brit miniszterelnök a minap háromhetes határidőt szabott a tűzvészben elpusztult lakások lakóinak tartós és lehetőleg eddigi lakhelyükhöz közeli.