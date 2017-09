Londoni terrortámadás: újabb terrortámadásra számítanak az angol fővárosban

robbanást jelentettek a Parsons Green megállónál

a közlekedést felfüggesztették

sokan megsérültek miközben próbáltak kimenekülni a metróból

több ember arca megégett a beszámolók szerint

mentők és rendőrök is a helyszínen

a hatóságok terrortámadásként kezelik az esetet

fegyveres rendőrök a helyszínen

nincsenek súlyosabb sérültek

22 embert kezelnek négy londoni kórházban

a Nagy-Britanniában érvényes riasztási készültség a második legmagasabb szinten marad

Újabb terrortámadásra számítanak Londonban, a legmagasabb szintre emelték a készültséget

Nem tudni magyar érintettről



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatón elmondta, továbbra sem tudni arról, hogy lenne magyar érintettje a londoni terrortámadásnak.

A rendőrség és a mentők is a helyszínen. Fotó: Emma Stevie

Nagy-Britanniában eddig a második legmagasabb terrorkészültségi fokozat volt érvényben, amely a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy nagy valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.Az ötfokozatú brit készültségi rendszer most életbe léptetett, legmagasabb, kritikus riasztási fokozatát akkor lehet elrendelni, ha az elhárító szolgálatok megítélése szerint küszöbönálló merénylet veszélye fenyeget. A nagy-britanniai terrorfenyegetettség szintjéről a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) dönt, amely a kormánytól függetlenül működik.A kormány számára a terrorellenes törvény alapján kötelező a JTAC döntéseinek elfogadása. A JTAC legutóbb a májusban elkövetett, 22 emberéletet kioltó manchesteri öngyilkos merénylet után léptette életbe a legmagasabb készültségi szintet, amely akkor öt napig volt érvényben.A kritikus riasztási fokozat elrendelése lehetővé teszi, hogy a brit hadsereg segítséget nyújtson a rendőrségi munkához.Theresa May a készültségi szint emeléséről szóló péntek esti bejelentésében elmondta: az intézkedés nyomán. A brit kormányfő szerint egyes kiemelten védett helyszíneken a legmagasabb készültségi fokozat érvényének idejéreMay hozzátette: a londoni tömegközlekedési hálózaton és az utcákon az eddiginél nagyobb létszámban járőröznek majd fegyveres rendőri egységek. Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka nem sokkal a miniszterelnök bejelentése után, péntek esti sajtótájékoztatóján elmondta: annyi katonai segítséget kért a kormánytól, amennyi lehetővé teszi ezer fegyveres rendőr átirányítását az eddig általuk ellátott biztonsági őrizeti feladatokról "a megnyugtató jellegű" járőrözési feladatokra.Rowley azt mondta: a nyomozóhatóságok "kiváló előrelépést" értek el a metróban elkövetett pénteki támadás hátterének felderítésében, a rendőrség többtucatnyi tanút hallgatott ki, és a lakosság 77 fotót és videofelvételt küldött be a rendőrségnek a merényletről.Azzal kapcsolatban, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára a londoni metróban elkövetett támadást, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője úgy fogalmazott:, függetlenül attól, hogy volt-e tényleges kapcsolata az elkövetővel.A legmagasabb, kritikus fokozatra emelték péntek este Nagy-Britanniában a terrorkészültség szintjét. A döntést Theresa May miniszterelnök jelentette be. Közölte:A BBC-nek péntek este nyilatkozó szakértők szerint a készültségi szint emeléséről elsősorban azért születhetett döntés, mertAz Iszlám Állam a dzsihadisták szócsöveként ismert Aamák hírügynökségen keresztül jelentkezett, azt állítva, hogy egyik katonája követte el a merényletet.A kelet-nyugati irányban közlekedő District Line metróvonal délnyugati elágazásának Parsons Green nevű állomásánál egy metrószerelvényen pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe a reggeli csúcsforgalom idején, megsebesítve 29 embert, akik közül heten nem is szorultak kórházi kezelésre.A brit médiában megszólaltatott szakértők egybehangzó véleménye szerint azonban valószínű, hogy a szerkezet nem az elkövető szándékainak megfelelően működött, mivel nem kifejezetten robbanás történt, hanem inkább a pokolgépet alkotó vegyszerek kaptak hirtelen lángra.Theresa May előzőleg a brit kormány válsághelyzeti tanácskozótestülete, a COBRA ülésén elnökölt. Az értekezleten a londoni metróban péntek reggel elkövetett terrorcselekményt és a hatósági válaszlépéseket tekintették át.May az ülés után elmondta:, amely súlyos terrorfenyegetettséget jelent, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint változatlanul jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre., a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket. A brit kormányfő kijelentette ugyanakkor, hogy a metróban elkövetett péntek reggeli merénylet nyomozásának előrehaladtával folyamatosan felülvizsgálat alatt tartják a jelenlegi terrorkészültségi szintet.A brit kormányfő kijelentette ugyanakkor, hogy a metróban elkövetett péntek reggeli merénylet nyomozásának előrehaladtával folyamatosan felülvizsgálat alatt tartják a jelenlegi terrorkészültségi szintet.Hozzátette: az utazóközönség megerősített fegyveres rendőri jelenlétet fog érzékelni a londoni tömegközlekedési hálózaton.Theresa May arra kérte a londoniakat, hogy "éljék mindennapi életüket, de maradjanak éberek".A Sky News brit hírtelevízió meg nem nevezett biztonsági forrásokat idézve azt közölte péntek délután, hogy a rendőrség a zártláncú térfigyelő kamerák felvételein azonosította a délnyugat-londoni Parsons Green metróállomáson elkövetett reggeli merénylet gyanúsítottját. A tévétársaság értesülését hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.Péntek délutáni nyilatkozatában Theresa May alig burkoltan bírálta Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábbi Twitter-üzenetét. Trump az online üzenőportálon azt írta, hogy az ilyen terrorcselekményeket "beteg, szellemileg leépült emberek követik el, akik a Scotland Yard látókörében vannak".A BBC televízió kérdésére, hogy Trump "tudhat-e esetleg valamit, amit mi nem", a brit kormányfő úgy fogalmazott: soha nem tartotta hasznosnak, ha bárki egy folyamatban lévő nyomozásról találgatásokba kezd.May kijelentette: a brit kormány szorosan együttműködik az internetszolgáltató vállalatokkal abban a kérdésben, hogy miképp lehetne útját állni az online fórumokon terjesztett szélsőséges terrorista és gyűlöletpropagandának.A kelet-nyugati irányban közlekedő District Line metróvonal délnyugati elágazásának Parsons Green nevű felszíni állomásánál szemtanúk beszámolói szerint kisebb robbanás történt az egyik metrószerelvényen a reggeli csúcsforgalom idején.Az utasok hővel járó, robbanásszerű jelenségről számoltak be. A médiában megjelent egy fotó egy zacskóba csomagolt, égő és füstölgő fehér műanyag dobozról.Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka péntek délutáni sajtótájékoztatóján közölte: 18 embert szállítottak kórházba, többségüket égési sérülésekkel, de egyikük állapota sem súlyos.Az angol állami egészségügyi szolgálat (NHS England) nem sokkal később ezt azzal egészítette ki, hogy 22 embert kezelnek négy londoni kórházban: a mentők által bevitt 18 sérült mellett négyen maguk jelentkeztek ellátásra.Mark Rowley szerint házi készítésű robbanószerkezet lépett működésbe a metrókocsiban. A Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának vezetője nem válaszolt érdemben arra a kérdésre, hogy őrizetbe vettek-e bárkit az incidenssel összefüggésben.A BBC közszolgálati médiatársaság nem hivatalos értesülései szerint a szerkezet időzítővel volt ellátva.Többen akkor szenvedtek könnyebb zúzódásos, horzsolásos sérüléseket, amikor a tömeg pánikszerűen igyekezett elhagyni a kis területű állomást a szűk lépcsőkön.Neil Basu, a Scotland Yard főparancsnok-helyettese és országos terrorelhárítási tevékenységének koordinátora péntek délelőtti közleményében terrorcselekménynek nyilvánította a történteket. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egyelőre nem ismert a robbanás pontos oka. Nagy-Britanniában jelenleg a második legmagasabb szintű terrorkészültség van érvényben.Basu nyilatkozata szerint az incidens vizsgálatát a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága vezeti.A médiában megjelent egy fotó egy zacskóba csomagolt, festékes vödörnek tűnő fehér műanyag vödörről, amely a szerelvény egyik ajtaja mellett kisebb lánggal égett és füstölt.Theresa May brit miniszterelnök péntek délutánra összehívta a brit kormány válsághelyzeti tanácskozótestületét (COBRA).Sadiq Khan, London polgármestere pénteki nyilatkozatában leszögezte: London soha nem hagyja, hogy a terrorizmus megfélemlítse vagy térdre kényszerítse. Khan közölte, hogy ő is részt vesz a COBRA ülésén.A District Line szolgálja ki a tenisztornáiról híres Wimbledon városrészt is. Az incidens Wimbledontól négy megállónyira, a belváros felé vezető vonalon történt a reggeli csúcsforgalomban.A District metróvonalat egyelőre lezárták a wimbledoni végállomás, illetve a vonal legnagyobb csomópontja, a több más metróvonalat és elágazást is kiszolgáló Earl's Court állomás között.