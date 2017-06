Londoni terrortámadás: újabb házkutatások, a fenyegetettség súlyos szinten marad, lemondatnák Theresa Mayt

Lemondásra szólította fel hétfőn az ellenzéki brit Munkáspárt vezetője Theresa May miniszterelnököt a rendőrség létszámának csökkentése miatt.Jeremy Corbyn a szombat éjjeli londoni merénylet utáni első munkáspárti választási kampányrendezvényen azt mondta:

a konzervatív párti kormányfővel a csütörtöki előrehozott parlamenti választásokon "meg kell fizettetni" a rendőrségi létszámcsökkentések árát.

Theresa May hat évig a belügyminisztérium élén állt, mielőtt tavaly átvette a miniszterelnöki tisztséget David Camerontól, aki a brit EU-tagságról rendezett, a kilépést pártolók által szűk többséggel megnyert tavaly júniusi népszavazás után lemondott.May hétfőn - nem sokkal Corbyn kijelentései előtt - már reagált arra az ellenzéki vádra, hogy belügyminisztersége idején, 2010 és 2016 között a kormány csaknem 20 ezerrel csökkentette a rendőri állomány létszámát. A kormányfő egy kampányrendezvényen kijelentette: a takarékossági intézkedések a terrorelhárító szolgálatok tevékenységét nem érintették, a kormány ezerötszázzal növelte a fegyveres rendőri osztagok létszámát.Corbyn szerint azonban Theresa May belügyminiszterként "olcsón meg akarta úszni a lakosság védelmét". A Munkáspárt vezetője és miniszterelnök-jelöltje szerint "nagyon sok nagyon felelősségteljes ember" figyelmeztette annak idején Mayt a rendőrségi létszám csökkentése miatt.Corbyn kijelentette:Hozzátette ugyanakkor, hogy "ezt a problémát a választópolgárok tudják majd a legjobban rendezni" a csütörtöki választásokon.Nem hivatalos hétfői médiaértesülések szerint a szombat éjjeli londoni merénylet három elkövetőjének egyikénél ír személyazonossági dokumentumokat találtak. Az illető állítólag marokkói származású, felesége pedig skót. Mindezt a Scotland Yard egyelőre nem erősítette meg. A londoni rendőrség hétfőn közölte: tudja, hogy ki volt a három merénylő, de kilétüket akkor hozza nyilvánosságra, ha ez "műveleti szempontból lehetségessé válik".Nem emelkedik a terrorfenyegetettség hivatalosan megállapított szintje Nagy-Britanniában, továbbra is a második legmagasabb,- mondta a BBC brit köztelevíziónak hétfőn Theresa May brit kormányfő.A terrorfenyegetettség szintjéről nem a kormány, hanem a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egységes Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) dönt, amely a kormánytól függetlenül működik.May elmondta: a JTAC megerősítette, hogy a készültségi szint marad a második legmagasabb szinten, amely a hivatalos meghatározás szerint súlyos terrorfenyegetettséget jelent és azt tükrözi, hogy

az elhárító szolgálatok megítélése alapján nagy valószínűséggel lehet számítani újabb merényletkísérletekre Nagy-Britanniában.

Theresa May a BBC-nek adott hétfői interjúban elmondta, hogy a rendőrség számos londoni híd védelmét megerősítette.Theresa May szerint a rendőrség még dolgozik a sérültek és az áldozatok azonosításán, de az már egyértelmű, hogy sok közülük külföldi állampolgár.A brit miniszterelnök megerősítette, hogy a Scotland Yard már azonosította a három elkövetőt, de kilétüket akkor hozza nyilvánosságra, ha a nyomozati munka olyan szakaszba jut, hogy ez lehetővé válik.A BBC-interjú után nem sokkal, egy londoni kampányrendezvényen Theresa May kijelentette:A kormányfő szerint Nagy-Britannia lesz az első ország, amely a szélsőségesség elleni fellépés irányítására hivatott bizottságot hoz létre. Ennek majdani működéséről csak annyit mondott, hogy a testület a közszférával, a civil társadalom szervezeteivel és egyénekkel együttműködve segíti elő a szélsőségesség megnyilvánulásainak feltárását.Azokra az ellenzéki vádakra, hogy belügyminisztersége idején a kormány csaknem 20 ezerrel csökkentette a rendőri állomány létszámát, Theresa May - aki hat évig vezette a belügyi tárcát - kijelentette: a takarékossági intézkedések a terrorelhárító szolgálatok tevékenységét nem érintették, a kormány ezerötszázzal növelte a fegyveres rendőri osztagok létszámát.Hozzátette: teljes mértékben támogatja, hogy ezeknek az osztagoknak tűzparancsuk van a terroristák megölésére. Theresa May szerint a szombat éjjeli londoni merénylet helyszínére kivonuló rendőri egység e parancs alkalmazásával számtalan emberéletet mentett meg.Florin Morariu a Borough Market egyik pékségénél dolgozik, péntek éjszaka után már hősként ünnepelték:

több embert menekített be a pékségbe, az egyik támadót egy péklapáttal vágta fejbe.

A Facebookon és a Twitteren tömegesen írtak köszönetet a román férfinak - írta a Telegraph Folytatódtak hétfőn az intenzív házkutatások London keleti városrészeiben a szombat éjjeli londoni merénylettel összefüggésben.A rendőrség hétfőn közölte: tudja, hogy ki volt a három merénylő, de kilétüket akkor hozza nyilvánosságra, ha ez "műveleti szempontból lehetségessé válik".A London hídon történt gázolásos, illetve a közeli piac, a Borough Market környékén elkövetett késeléses támadásokban heten meghaltak, és a három elkövetőt a kivonuló fegyveres rendőri egységek a Borough Market területén agyonlőtték.

A merényletben 48-an megsérültek, közülük hétfőn még 36-an voltak kórházban. Huszonegy sérült állapota válságos. A sérültek között négy rendőr van, kettőjük állapota súlyos.

Cressida Dick hétfőn nyilatkozott a BBC rádiónak is, elmondva: a március vége óta Nagy-Britanniában elkövetett három terrorcselekményt nem külföldről irányították, a merényletek tervezése "jórészt hazai súlypontú" volt.

Eddig két halálos áldozat személyazonosságát hozták nyilvánosságra, egyikük kanadai, a másik francia állampolgár. A sérültek között is van hét francia, egy további francia állampolgárt pedig még keresnek.Cressida Dick, a Scotland Yard főparancsnoka hétfő reggel a BBC brit köztelevíziónak nyilatkozva elmondta: az újabb házkutatások során a rendőrségi egységek hatalmas mennyiségű vizsgálati anyagot gyűjtöttek össze, ezek mibenlétét azonban nem részletezte.Kijelentette:. Őket előző nap, a kelet-londoni Barking és Newham városrészekben elvégzett házkutatások eredményeként vették őrizetbe.A Scotland Yard vezetője elmondta: a merénylet helyszínére érkező fegyveres rendőri osztag az első riasztástól számított nyolc percen belül "semlegesítette a fenyegetést", és végzett a három támadóval.A merénylőkkel a Scotland Yard terrorellenes osztagának nyolcfős egysége végzett, összesen ötven lövést leadva a három terroristára. Az akcióban véletlenül lövés ért egy civilt is, de állapota a rendőrség tájékoztatása szerint nem súlyos.A rendőrséghez szombaton 22:08 órakor érkeztek az első bejelentések arról, hogy egy fehér furgon gyalogosokat ütött el a London híd járdáján.A jármű ezután a Borough Markethez hajtott tovább, ahol a három merénylő kiszállt és sok embert megkéselt. Az elkövetőkön talált, robbanómellényekhez hasonló szerkezetekről a rendőrség már megállapította, hogy utánzatok voltak.A vizsgálat kiderítette azt is, hogy a gázolásos merénylethez használt Renault furgont az egyik támadó bérelte nem sokkal a terrorcselekmény előtt.A Scotland Yard főparancsnoka a hétfői BBC-interjúban elmondta: a nyomozás nagyon gyorsan halad, és az elsődleges feladat most annak felderítése, hogy a támadókon kívül részt vettek-e mások is a merénylet előkészítésében.Cressida Dick elmondta azt is, hogy az elhárító szolgálatok 2013 óta 18 terrortámadási kísérletet hiúsítottak meg, és az azóta eltelt időszakban naponta átlagosan egy embert vettek őrizetbe a terrorelhárítási műveletek keretében. A Scotland Yard főparancsnoka kijelentette: nagyon jó a hírszerzési munka is, és ennek révén a szolgálatok rendszeresen meg tudják akadályozni a készülő merényleteket.Hétfő reggelre a rendőrség megnyitotta a London hidat és környékét kiszolgáló, rendkívül forgalmas London Bridge vasúti és metróállomást, és eltávolították a térséget lezáró kordonokat is, lehetővé téve a közúti közlekedés újraindulását.A kanadai Christine Archibald a vőlegényét látogatta meg: a karjaiban halt meg.Tyler Ferguson testvére szerint bátyja szíve millió darabra tört - idézte az Independent a nőt.

Az Egyesült Államok és szövetségesei nem hagyják magukat megfélemlíteni az Iszlám Állam terrorszervezet erőszakcselekményeitől - jelentette ki hétfőn James Mattis amerikai védelmi miniszter Sydneyben.Hangoztatta: a szövetségesek egységesek abban az elhatározásukban, hogy megvédik magukat a dzsihadista szervezettel szemben. Az Iszlám Állam tévedésben van, ha úgy gondolja, hogy erőszak elkövetésével "félemlíthet meg minket". "Nem félünk" - hangoztatta.Mattisszal együtt utazott Sydneybe Rex Tillerson amerikai külügyminiszter is, aki az indulást megelőzően elmondta: a miniszteri szintű amerikai-ausztrál egyeztetések központjában a terrorizmus elleni harc kérdései szerepelnek. Hozzátette: Washington és Canberra együttes harcot vívnak az aljas bűncselekményeket elkövető ellenséggel szemben, a közül a legutóbbit ismét Londonban követték el.A két amerikai miniszter hétfőn ausztrál kollégájával tárgyal. A külügyi és védelmi tárcák közös egyeztetését éves rendszerességgel tartják a két országban felváltva. A mostani találkozóra az amerikai delegációval utazott Joseph Dunford tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője, illetve Harry Harris tengernagy, az amerikai csendes-óceáni parancsnokság vezetője is.Donald Trump amerikai elnök vasárnap este, egy gálaesten nyilatkozva "ördögi mészárlásnak" minősítette az előző napi londoni merényletet, és leszögezte, hogy kormánya megvédi az Egyesült Államokat a terrorfenyegetésektől.Az elnök a washingtoni Ford színház gálaestjén azt mondta: minden tőle telhetőt megtesz annak megelőzésére, hogy a terrorfenyegetések az Egyesült Államokat is elérjék. "Ennek a vérontásnak be kell fejeződnie, ez a vérontás be fog fejeződni" - fogalmazott, majd leszögezte: "megújítjuk elszántságunkat, még erősebben, mint valaha, hogy megvédjük az Egyesült Államokat és szövetségeseit az aljas ellenségtől, amely ártatlan emberek ellen folytat háborút".Donald Trump ezúttal tartózkodott attól, hogy bírálja a londoni polgármestert.Az elnök vasárnap telefonon beszélt Theresa May brit kormányfővel, és az Egyesült Államok rendíthetetlen támogatásáról" biztosította őt.A szombaton Londonban elkövetett merénylet után - vasárnap hajnalban és kora délután - Trump két Twitter-bejegyzést írt. Az elsőben felajánlotta Washington segítségét, a másodikban pedig bírálta Sadiq Khan londoni polgármestert, mert a merénylet utáni közleményében így fogalmazott: "nincs ok a riadalomra". A polgármester nem reflektált az elnök megjegyzésére, szóvivője azonban a CNN amerikai hírtelevíziónak Londonból adott interjújában "rosszul tájékozottnak" nevezte Donald Trumpot, azt állítva, hogy Khan mondatát kiragadta a szövegkörnyezetéből. A szóvivő szerint ugyanis Sadiq Khan csak meg akarta nyugtatni a londoniakat, hogy ne riadjanak meg, ha még több rendőrt látnak az utcákon.Az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára vasárnap késő este a hét ember életét követelő londoni gázolásos és késeléses merényletet."Az Iszlám Állam harcosainak egy alakulata hajtotta végre a tegnapi londoni támadást" - olvasható a dzsihadista terrorszervezet szócsöveként működő hírügynökség, az Aamák közleményében.Vasárnap éjjeli hírügynökségi közlések szerint az Iszlám Állam már a merénylet előtt, a szombat reggeli órákban felhívást tett közzé a Telegram internetes oldalon, és ebben ismét arra sürgette követőit, hogy teherautókkal, késekkel és lőfegyverekkel kövessenek el támadásokat a "keresztesek" ellen a ramadán - a most zajló böjti hónap - idején. Szombat este egy fehér furgon gyalogosokat ütött el a London hídon . A jármű ezután a Borough Market piachoz hajtott tovább, ahol három férfi kiszállt és sok embert megkéselt. Az elkövetőkkel a rendőrség végzett. A merényletben hét ember meghalt, 48-at kórházba szállítottak. A halálos áldozatok között egy francia és egy kanadai állampolgár is van. Tizenkét embert letartóztattak egy házkutatás során A támadás elkövetőinek kilétét a hatóságok egyelőre nem közölték.A manchesteri pokolgépes és a márciusi londoni merényletet követően ez már a harmadik olyan terrortámadás az idén Nagy-Britanniában, amelynek elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett. A terrorszervezet ugyanakkor előszeretettel reklámozza magát olyan merényletekért is, amelyek elkövetői nem a tagjai, de tettüket az iszlamisták ideológiája inspirálta.Új biztonsági rendszert dolgoznak ki a hatóságok a nyári hónapokban Olaszországba érkező több millió turista, valamint a nyári fesztiválokon, koncerteken és strandokon tartózkodó olaszok védelmére - jelentették be az olasz nemzetbiztonsági tanácsnak a londoni merényletet követő ülésén vasárnap este.Marco Minniti belügyminiszter bejelentette, hogy a biztonsági készültség fokozatát nem módosítják. Ez továbbra is kiemelt marad, ennél magasabb szintre csak akkor emelkedhet, ha a terrortámadást Olaszország területén követik el.A nemzetbiztonsági tanács (C.A.R.A) vasárnap esti tanácskozásán Minniti mellett Franco Gabrieli országos rendőrparancsnok, valamint a titkosszolgálatok képviselői is részt vettek.A hatóságok új biztonsági protokollon dolgoznak: az intézkedések között szerepel, hogy az idegenforgalmi szempontból kiemelt helyszíneken, például a leglátogatottabb tengerparti üdülőhelyeken teljesen lezárják a járműforgalom elől az utcákat és a tereket. Kiemelt figyelem kíséri az Olaszországban nyáron egymást követő mintegy 1700 koncertet, fesztivált és más tömeges programot.Változtatnak az eddigi biztonsági gyakorlaton, és nem csak a rendezvények helyszínét zárják le, hanem ezek szélesebb környékét is, több, egymást követő ponton ellenőrizve az érkezőket, koncentrikus biztonsági kapukon keresztül, ahogyan ez már például a Vatikánnál is működik. A belügyminisztérium közlése szerint újabb helyszíneken állítanak fel mobil, vagyis akármikor elmozdítható úttorlaszokat, ahogyan ezt már a római Colosseumnál is alkalmazzák.Marco Minniti a Corriere della Sera című olasz napilapnak elmondta, hogy a manchesteri koncerten végrehajtott merénylet után az olasz hatóságok egyeztettek a hasonló olaszországi rendezvények szervezőivel. Ennek értelmében a koncerteken a nézőket segítő dolgozók munkájának koordinálásában a helyi rendőrség is részt vesz. Ezen kívül a koncertszervezőknek megfelelő technológiát kell biztosítaniuk az esetleges merénylők kiszűrésére.Az olasz belügyminiszter kihívásnak Vasco Rossi rockénekes július elsejei koncertjét nevezte, amelyre egyetlen estén 220 ezer embert várnak Modenába. Marco Minniti hangsúlyozta, hogy senkinek sem szabad félnie vagy lemondania a koncerten való részvételt.