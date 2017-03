Londoni terrortámadás: a királynő is legmélyebb részvétét fejezte ki

"Legmélyebb részvétét" fejezte ki csütörtökön II. Erzsébet brit királynő az előző nap London központjában végrehajtott terrortámadás érintettjeinek, és egyúttal méltatta a történtekre adott rendőrségi választ.

Gondolatban azokkal vagyok, imáim és legmélyebb részvétem azoknak szól, akiket sújtott a tegnapi szörnyű erőszak

- hangsúlyozta közleményében a 90 éves uralkodó, aki egyúttal köszönetet mondott a rendőröknek és mindazoknak, akik oly önzetlenül igyekeztek másokat megvédeni.A királynő eredetileg csütörtökön nyitotta volna meg hivatalosan a londoni rendőrség új székházát, de a rendezvényt a terrortámadás miatt lefújták.Az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet jelentkezett a londoni merénylet elkövetőjeként - jelentette csütörtökön a dzsihadista szervezett szócsövének számító az Aamák hírügynökség.A dzsihadisták szerint az elkövető

az Iszlám Állam katonája volt, aki tettét a koalíció állampolgárai elleni támadásokra szólító felhívásnak eleget téve hajtotta végre.

Áder János köztársasági elnök részvéttáviratot küldött csütörtökön II. Erzsébet angol királynőnek az előző napi londoni terrortámadás miatt - tájékoztatta az MTI-t a Köztársasági Elnöki Hivatal.



Áder János - mint írta - megrendülve és mély szomorúsággal értesült a merényletről, amelyben több ártatlan ember életét vesztette. A magyar nép és a maga nevében részvétéről és mély együttérzéséről biztosította az áldozatok családtagjait, és mihamarabbi felépülést kívánt a sérülteknek.



"Magyarország szigorúan elítéli ezt a kegyetlen és gyalázatos erőszakcselekményt. Imádkozunk az érintett családokért, együttérzünk velük ezekben a nehéz időkben" - írta.

A rendőrök a helyszínen végeztek a merénylővel.Egyperces néma főhajtással emlékeztek csütörtökön a londoni merénylet áldozataira Spanyolország több városában.A délben a madridi parlament alsóházának belvárosi épülete előtt a képviselők, a kormányzati hivataloknak otthont adó Moncloa-palota előtt pedig Mariano Rajoy miniszterelnök és kabinetjének több tagja adózott az áldozatok emlékének.A kormányfő táviratban nyilvánított részvétet és fejezte ki együttérzését a spanyol kormány nevében Theresa May brit miniszterelnöknekMint írta, egységesnek kell maradniuk "az ilyen típusú fenyegetésekkel szemben", amelyek "mindenkit egyformán érintenek, és nem ismernek határokat".Korábbi sajtóértesülések szerint a szerdai merénylet halálos áldozatai között egy spanyol állampolgár is van.A spanyol külügyminisztérium tájékoztatása szerint a 43 éves nő valójában londoni születésű brit állampolgár, akinek édesanyja spanyol, így rokonai élnek a galíciai Betanzosban.A település önkormányzata háromnapos gyászt rendelt el. Félárbócra eresztették a nemzeti lobogót a városházán, ahogy a galíciai parlament épületén is. A helyi képviselők délben itt is egy perces néma főhajtással emlékeztek az áldozatokra, és így tett a galíciai autonóm közösség több önkormányzata is.A spanyol királyi pár Twitter-üzenetben fejezte ki megrendülését és együttérzését brit fővárosban történt merénylet miatt.Nagy-Britanniában született a szerdai londoni merénylet elkövetője, aki ellen néhány éve a brit elhárítás (MI5) vizsgálatot folytatott szélsőséges nézetei miatt - mondta csütörtökön a londoni alsóház képviselőit tájékoztatva Theresa May brit miniszterelnök.May hozzátette ugyanakkor: ez múltbeli ügy, a merénylő az elmúlt időszakban nem került a hírszerzés látókörébe, és nem voltak előzetes hírszerzési értesülések arról, hogy mire készül.A brit kormányfő elmondta azt is, hogy a parlament melletti Westminster hídon elkövetett gázolásos merénylet sérültjei között - tizenkét brit állampolgár mellett - három francia gyermek, valamint két román, négy dél-koreai, két görög és egy-egy német, lengyel, ír, kínai, olasz és amerikai állampolgár van.Theresa May megerősítette, hogy a Nagy-Britanniában érvényes terrorkészültségi szint - amely jelenleg a második legmagasabb - nem változik.A brit miniszterelnök hangsúlyozza: nincs olyan hírszerzési értesülés, amely küszöbönálló újabb terrortámadás veszélyét jelezné.A brit rendőrség hat helyen hajtott végre rajtaütést és hét embert vett őrizetbe a szerdai londoni merényletet követően - közölte csütörtöki sajtótájékoztatóján a brit rendőrség legmagasabb rangú terrorelhárítási vezetője. A brit védelmi miniszter pedig azt mondta: a hatóságok feltételezik, hogy a londoni merényletnek valamilyen formában köze van az iszlamista terrorizmushoz.A rajtaütéseket, házkutatásokat az észak-angliai Birminghamben és az ország más részein hajtották végre - tette hozzá Mark Rowley terrorelhárítási parancsnok.A rendőrség nem tud arról, hogy a lakosságot újabb azonnali támadás fenyegetné. A londoni merénylő egyedül hajtotta végre a tettét - erősítette meg a parancsnok, hozzátéve, hogy az illetőt "a nemzetközi terrorizmus ihlette".Rowley közölte, hogy a tettes három embert ölt meg a korábban közölt néggyel szemben: egy rendőrt késsel szurkált halálra, és két elütött járókelő halt bele sérüléseibe, egy negyvenes évei közepén járó nő és egy ötvenes évei közepén járó férfi, de többet nem mondott róluk. A különböző állampolgárságú sebesültek közül 29 embert ápolnak kórházban, és közülük hétnek válságos az állapota - mondta.Spanyol forrás szerint az egyik halálos áldozat egy spanyol nő, aki családjával Nagy-Britanniában élt - jelentette a Reuters hírügynökség.Jean-Marc Ayrault francia külügyminiszter meglátogatja őket a londoni kórházban - jelentette be a miniszter sajtószolgálata.A sérültek között van öt dél-koreai állampolgár is a szöuli külügyminisztérium szerint.Michael Fallon brit védelmi miniszter a BBC rádiójának nyilatkozva azt mondta:A rendőrség vizsgálja, hogy a támadót, bár tettét egyedül hajtotta végre, segítették-e mások, vagy részt vettek-e a tervezésben - tette hozzá. Fallon bejelentette, hogy felülvizsgálják a brit parlament épületére vonatkozó biztonsági előírásokat.Noha a brit parlament csütörtökön a tervnek megfelelően folytatta a munkáját,A parlament tagjai egyperces néma csenddel emlékeztek az áldozatokra.Több ország, köztük Irán is elítélte a londoni merényletet. A teheráni külügyminisztérium szóvivője kifejezte együttérzését az áldozatok családtagjaival.A merénylő szerda délután a Westminster-hídon először a gyalogosok közé hajtott, majd járművével a parlament híres óratornya, a Big Ben mellett a híd korlátjának ütközött. Ezután megpróbált bejutni a parlament épületébe, megölve az épület kapuját őrző járőrosztag egy tagját. Rátámadt egy másik rendőrre is, ekkor azonban lelőtték.A késsel leszúrt rendőr, aki belehalt a támadásba 48 éves volt - írta meg a The Guardian A férfi 15 év szolgálati idővel rendelkezett a parlamenti és diplomáciai szolgálatnál. PC Keith Palmer férj és apa volt a rendőrség közlése szerint.

A másik áldozat Aysha Frade 43 éves volt és tanárként dolgozott Londonban.

A brit hatóságok- jelentette ki Michael Fallon brit védelmi miniszter csütörtökön a BBC rádiójának nyilatkozva.A rendőrség vizsgálja, hogy a támadón kívül, aki egyedül hajtotta végre tettét, mások segítették-e ebben, vagy részt vettek-e a tervezésben - tette hozzá.Fallon bejelentette, hogy felülvizsgálják a brit parlament épületére vonatkozó biztonsági előírásokat.Mark Rowley, a londoni rendőrség terrorelhárítási vezetője közölte, hogy a tettes három embert ölt meg a korábban közölt néggyel szemben: egy rendőrt késsel szurkált halálra, és két elütött járókelő halt bele sérüléseibe.Rendőrségi rajtaütés volt Birminghamben a szerdai londoni merénylet után indított nyomozás keretében, több embert letartóztattak - közölték csütörtökön meg nem nevezett források a Sky News hírtévé szerint.A hatóság egy időre lezárta az észak-angliai város több utcáját Egbaston kerületben. A rajtaütést helyi idő szerint szerda este 11 óra körül hajtották végre, célpontja egy lakóház volt a Hagley Roadon.Egy szemtanú a Press Association brit hírügynökségnek azt mondta, hogy a londoni merénylő ebben a házban lakott. Három embert vettek őrizetbe az illető szerint.A rendőrség az akció sikere érdekében nem nyilatkozott.A sajtóhírek szerint a merénylő Birminghamben bérelte az autót, amellyel Londonban járókelők közé gázolt.Birmingham a nagy-britanniai iszlamisták egyik központja. A Brüsszelben, valamint Párizsban terrortámadást végrehajtó Mohamed Abrini is ott tartózkodott tetteit megelőzően.

Egy rendor orködik egy birminghami ház elott, ahol a rajtaütést hajtottak végre az elozo napi londoni merénylettel kapcsolatban 2017. március 23-án.

Öten meghaltak és legalább húszan megsérültek a London belvárosában szerdán elkövetett merényletben. Theresa May brit miniszterelnök szerda este bejelentette, hogy nem változik Nagy-Britanniában a terrorkészültség szintje.Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárításért felelős főparancsnok-helyettese szerda esti sajtótájékoztatóján elmondta: a halálos áldozatok között van egy rendőr, akit a támadó a parlament épületénél megkéselt. Meghalt a merénylő is, akit a parlamentnél járőröző rendőrök lelőttek.A hatóság tudatta: tudni vélik, hogy ki volt a merénylő, de személyazonosságát egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Elmondták azt is, hogy azt feltételezik, iszlamista terrorcselekmény történt.

A főparancsnok-helyettes szerint a rendőrség jelenleg abból a feltételezésből indul ki, hogy egyetlen merénylő volt. Nem sokkal korábban olyan médiaértesülések is felmerültek, hogy a merénylethez használt járműben ketten ültek.Mark Rowley elmondta: a merénylő a brit parlament melletti Westminster-hídon először a gyalogosok közé hajtott, két embert megölve, majd járművével a parlament híres óratornya, a Big Ben mellett a híd korlátjának ütközött.Ezután próbált bejutni a parlament épületébe, megölve a parlament kapuját őrző járőrosztag egy tagját. Rátámadt egy másik rendőrre is, ekkor azonban lelőtték., kijelentve: az elhárító ügynökségek megítélése szerint a Nagy-Britanniát fenyegető terroristák eszköztára a késeléses támadásoktól a járművekkel megkísérelt merényleteken át a lőfegyverrel elkövetett terrorcselekményekig terjed.Az egyik sérültet a Temzéből mentették ki; ő valószínűleg a gyalogosokat gázoló autó elől menekülve ugrott a folyóba a Westminster-hídról.

Együttérzését fejezte ki Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai londoni terrorcselekmény áldozatai hozzátartozóinak abban a levélben, amelyet Theresa May brit kormányfőnek küldött - közölte az MTI-vel csütörtök reggel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.



A levélben a kormányfő azt írta, hogy lesújtva értesült a London központjában történt kegyetlen terrorista támadásról.



"Ez a szörnyű esemény sem tudja kisebbíteni elszántságunkat arra, hogy szembeszálljunk a terrorral és az erőszakkal" - hangsúlyozta, biztosítva a brit miniszterelnököt, hogy Magyarország ezután is szilárd szövetségese lesz az Egyesült Királyságnak a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben.



A kormányfő minden magyar nevében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. "Imáinkba foglaljuk Nagy-Britannia népét és együttérzünk vele ezekben a nehéz pillanatokban" - írta Orbán Viktor Theresa Maynek.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) sajtófőnöke az M1 aktuális csatornának azt mondta: a tárca nem tud arról, hogy magyar állampolgárok is érintettek lennének a szerdai londoni merényletben.Theresa May miniszterelnök a támadás idején a parlament épületében tartózkodott, de a Scotland Yard egyik terrorelhárító egységének kíséretében, szolgálati járművével visszatért a közeli Downing Streetre.May szerda estére összehívta a kormány rendkívüli események idején ülésező tanácskozó csoportját (COBRA).A kormányfő a testület értekezlete után rövid nyilatkozatot tett Downing Street-i hivatala előtt, bejelentve: nem változik a terrorkészültségi szint.Ennek alapján, és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre brit területen.Ezt a készültségi fokozatot a brit kormány 2014 augusztusában léptette életbe azzal az indokkal, hogy az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet tevékenysége közvetlen fenyegetést jelent Nagy-Britannia nemzetbiztonságára.Az ötfokozatú brit készültségi rendszerben ennél már csak egy magasabb riasztási fokozat van, a kritikus, amelyet akkor rendelnek el, ha a brit kormány küszöbönálló merénylet terveiről kap konkrét értesüléseket.Sadiq Khan, London polgármestere a merénylet után kijelentette: szerda estétől megemelték a London utcáin járőröző fegyveres és fegyvertelen rendőri egységek létszámát. Khan hozzátette: szeretné megnyugtatni a londoniakat és a brit fővárosba látogatókat, hogy London továbbra is a világ egyik legbiztonságosabb városa.Donald Trump amerikai elnök együttérzését nyilvánította ki Theresa May kormányfőnek a szerdai londoni terrortámadás után.A magyar kormány részvétét fejezi ki a londoni merénylet áldozatai családjának, és mielőbbi, gyors gyógyulást kíván a sérülteknek - tudatta a külügyi tárca szerda este az MTI-vel.A szerdai támadás a legsúlyosabb terrorcselekmény Londonban azóta, hogy 2005. július 7-én négy öngyilkos merénylő pokolgépeket robbantott három londoni metrószerelvényen és egy városi buszon, 52 ember megölve és több mint hétszázat súlyosan megsebesítve.