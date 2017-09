Londoni metrómerénylet: vádat emeltek az először őrizetbe vett férfi ellen

A 18 éves Ahmed Hassant - akit most először neveztek meg hivatalosan - a Scotland Yard bejelentése szerint gyilkossági kísérlet és robbanószerrel elkövetett, emberéleteket veszélyeztető visszaélés bűncselekményével vádolják.Hassant a merénylet után egy nappal, múlt szombaton vették őrizetbe a délkelet-angliai Dover kompkikötőjének indulási csarnokában. A hatóságok gyanúja szerint ő helyezte el a pokolgépet a londoni District metróvonal egyik szerelvényén múlt pénteken. A szerkezet nem robbant fel, csak lángra kapott, de így is 30 utas könnyebben megsérült.Cressida Dick, a Scotland Yard főparancsnoka pénteken, az LBC londoni kereskedelmi rádió interjúműsorában kijelentette: a pokolgép "nagyon-nagyon veszélyes" volt, és ha felrobban, "sokkal súlyosabb baj történhetett volna".A londoni rendőrség vezetője elmondta: a pokolgép "tömve volt" repeszdarabokkal, és jelentős mennyiségű robbanóanyagot tartalmazott. "Hálát kell adnunk a sorsnak, hogy senki nem halt meg" - tette hozzá.A pénteken megvádolt Hassan abban a házban élt, ahol egy köztiszteletben álló idős brit házaspár - a 88 éves Ronald Jones és 71 éves felesége, Penelope Jones - az elmúlt évtizedekben nevelőszülőkként 268 mostoha sorsú gyermeket és fiatalkorút fogadott be, nagy többségben briteket, de néhány menekültet is. E tevékenységükért II. Erzsébet királynő 2010-ben személyesen tüntette ki őket.A befogadószülők háza a Londontól nem messze fekvő Sunbury-on-Thames kisvárosban van. A háznál múlt szombaton fegyveres rendőri egységek jelentek meg, kordont vontak az épület köré és megkezdték átkutatását; a kutatás még pénteken is tartott.Házkutatások zajlottak pénteken három másik - egy angliai és két walesi - lakóépületben is.A merénylet ügyében eddig hat embert vettek őrizetbe, de kettőt közülük a héten vádemelés nélkül szabadon engedtek. Ahmed Hassannal együtt négyen továbbra is őrizetben vannak.A múlt pénteki merénylet után a legmagasabb, kritikus szintre emelték Nagy-Britanniában a terrorkészültséget, de a riasztási fokozatot már vasárnap este visszaállították a korábban érvényben volt második legmagasabb szintre.Ez azt jelenti, hogy az elhárító hatóságok már nem tartanak azonnali újabb támadástól.A második legmagasabb riasztási szint is súlyos terrorfenyegetettséget jelent az ötfokozatú brit készültségi rendszer hivatalos meghatározása alapján, és azt tükrözi, hogy az elhárító hatóságok megítélése szerint nagy valószínűséggel kell számítani terrorcselekményekre Nagy-Britanniában.

Korábban írtuk:

A 18 éves Ahmed Hassant - akit most először neveztek meg hivatalosan - a Scotland Yard bejelentése szerint gyilkossági kísérlet és robbanószerrel elkövetett visszaélés bűncselekményével vádolják.Hassant a merénylet után egy nappal, múlt szombaton vették őrizetbe a délkelet-angliai Dover kompkikötőjének indulási csarnokában. A hatóságok gyanúja szerint ő helyezte el a pokolgépet a londoni District metróvonal egyik szerelvényén múlt pénteken. A szerkezet nem robbant fel, csak lángra kapott, de így is 30 utas könnyebben megsérült.Cressida Dick, a Scotland Yard főparancsnoka pénteken, az LBC londoni kereskedelmi rádió interjúműsorában azt mondta: a pokolgép nagyon veszélyes volt, és ha felrobban, "sokkal súlyosabb baj történhetett volna".