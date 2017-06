Londoni merénylet: hat halott, negyvennyolc sebesült, a támadókat lelőtték

A szombat esti terrortámadás után negyvennyolc sérültet vittek kórházba, több embert pedig a merénylet helyszínén láttak el - közölte vasárnap délelőtt a londoni mentőszolgálat.Peter Rhodes, a londoni mentők vezetője közleményében tudatta, hogy a sérülteket öt különböző kórházba vitték.Legkevesebb hat embert megölt három merénylő szombat éjjel London belvárosában. Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának parancsnoka vasárnap kora reggel bejelentette, hogy a rendőrség fegyveres egységei végeztek a támadókkal.Peter Rhodes, a mentőszolgálat egyik igazgatóhelyettese arról tájékoztatott arról, hogy több mint harminc sebesültet szállítottak öt londoni kórházba és több embert könnyebb sebesülésekkel a támadások helyszínén láttak el.Rhodes egy órával korábban legalább húsz sebesültről tájékoztatott.A rendőrség azt feltételezi, hogy három támadó követte el a brit fővárosban a London hídon (London Bridge) és egy közeli piacon a terrorcselekményeket és többen nem voltak. A rendőrség az első riasztás után nyolc perccel végzett velük.Rowley szerint eleinte úgy tűnt, hogy öngyilkos merénylők által használt mellényt viseltek, de kiderült, hogy nem így van.A Scotland Yard vasárnap hajnalbana London hídon történt gázolást és a közeli piac, a Borough Market melletti késeléses támadást.A hídon szombat éjjel egy fehér furgon nagy sebességgelSzemtanúk beszámolója szerint a járműből ezutána közeli piac, a Borough Market környékén.A Scotland Yardés részletek nélkül közölte azt is, hogy a közeli Vauxhall városrészben is történt egy incidens.A rendőrségi tájékoztatás szerint. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a rendőrök használtak fegyvert egy környékbeli étterem mellett.A Downing Street közölte, hogy Theresa May miniszterelnök folyamatos tájékoztatást kap a rendőrségtől.A Scotland Yard egyelőre csak annyit közölt, hogy "incidens" történt a hídon.A rendőrség közölte azt is, hogy egy másik "incidens" is történt a hídhoz közeli piac, a Borough Market környékén, és ott szintén fegyveres rendőrök tartózkodnak.Szemtanúk helyszíni beszámolói szerint egy fehér furgon felhajtott a híd déli járdájára, ahol öt-hat gyalogost elütött.A jármű állítólag elhajtott a helyszínről, egyes beszámolók szerint ugyanakkor a rendőrök egy férfit őrizetbe vettek.Ezeket az értesüléseket a rendőrség vasárnap hajnalig nem erősítette meg.A London Bridge környéke rendkívül népszerű, szombat esténként igen zsúfolt turistaközpont. A városrészben rengeteg étterem, pub és szórakozóhely működik. A híd közvetlen közelében emelkedik Nyugat-Európa legmagasabb felhőkarcolója, a több mint 300 méter magas Shard, amelyben szintén számos étterem és egy szálloda is van., majd kocsijából kiszállva, a parlament épületénél késsel megölt egy rendőrt.Annak a támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a parlament fegyveres őrsége a helyszínen agyonlőtte., 22 embert, köztük hét gyermeket megölve.A manchesteri merénylet után néhány napra a legmagasabb, kritikus szintre emelték a nagy-britanniai terrorkészültségi fokozatot, de a riasztási szintet a múlt hétvégén ismét a korábbi, második legmagasabbra mérsékelték.