Londoni merénylet: fotón a harmadik elkövető

Khuram Butt, Rachid Radouane és Youssef Zaghba követték el a merényletet. Forrás: BBC

A pakisztáni születésű Khuram Butt (27) és Rachid Radouane (30) után megnevezték az utolsó elkövetőt is: Youssef Zaghba, marokkói származú férfi volt a társuk - írja a BBC

Az olasz sajtó keddi értesülései szerint a szombati londoni merényletben részt vevő harmadik terrorista, akinek a nevét a brit hatóságok még nem közölték, marokkói és Olaszországban élt.A Corriere della Sera a nevét is közölte: Youssef Zaghba. Apja marokkói, anyja olasz, aki jelenleg is Bologna városában él. A napilap értesülései szerint a férfi 1995-ben született a marokkói Fezben. Marokkóban és Bolognában is élt.A feltételezett terroristát 2006-ban az olasz hatóságok feltartóztatták, amikor Törökországba akart repülővel eljutni, hogy onnan Szíriába utazzon tovább. Lefoglalták útlevelét és telefonját, amelyen nem találtak szélsőséges tartalmat, csak vallásos üzeneteket és oldalakat. Nemzetközi terrorizmus gyanújával feljelentették, de nem emeltek ellene vádat. Az olasz hatóságok jelenlétét és mozgását - mint idegen harcosét (foreign fighter) - a marokkói és a brit hatóságoknak is jelezték.Olasz források úgy tudják, hogy egy londoni étteremben dolgozott, és folyamatos kapcsolatban állt az anyjával. Utoljára 2016-ban járt Olaszországban.Eddig a brit hatóságok a három terrorista közül kettőnek a kilétét hozták nyilvánosságra. Az egyik a 27 éves Khuram Shazad Butt pakisztáni születésű brit állampolgár volt, a másik, a 30 éves Rachid Redouane pedig "marokkóinak és líbiainak vallotta magát".Vádemelés nélkül elengedték mindazokat, akiket a szombati londoni merénylettel összefüggésben őrizetbe vettek.A Scotland Yard hétfő éjjeli bejelentése szerint tizenkét emberről - hét nőről és öt férfiről - van szó, a legfiatalabb 19, a legidősebb 60 éves.A rendőrség egyéb részletet velük kapcsolatban nem közölt, ugyanakkor a családtagok bevonásával jelenleg is dolgozik a szombat esti merénylet halálos áldozatainak azonosításán.A londoni rendőrség terrorizmusellenes parancsnokságának közleménye szerint a merényletet harmadik, egyelőre meg nem nevezett társukkal együtt Khuram Shazad Butt és Rachid Redouane hajtotta végre, mindketten a kelet-londoni Barking városrészben éltek.A 27 éves Khuram Shazad Butt pakisztáni születésű brit állampolgár volt, a 30 éves Rachid Redouane pedig "marokkóinak és líbiainak vallotta magát" - állt a rendőrségi tájékoztatásban. A harmadik merénylő azonosítása még folyamatban van.A három terrorista szombaton késő este egy bérelt fehér Renault furgonnal felhajtott a London híd járdájára, ahol gyalogosokat gázolt el , majd a közeli piac, a Borough Market környékén sok embert megkéselt. A támadásban heten meghaltak, 48-an megsérültek, 18 sérült állapota válságos.A kiérkező fegyveres rendőri egység mindhármukat az első bejelentéstől számított nyolc percen belül agyonlőtte. A nyolcfős terrorellenes osztag összesen 50 lövést adott le az akcióban.A Scotland Yard hétfő esti tájékoztatása szerint Khuram Shazad Buttot ismerte a rendőrség és a brit elhárítás (MI5), de olyan hírszerzési adat nem volt róla, amely arra vallott volna, hogy a szombat esti terrorcselekmény elkövetésére készült. A másik megnevezett férfit, Rachid Redouane-t a hatóságok a merénylet előtt nem ismerték.A közlemény hangsúlyozta, hogy az MI5 és a rendőrség jelenleg ötszáz aktív terrorellenes nyomozást folytat, és háromezer olyan embert figyel, akik valamilyen okból a terrorellenes hatóságok "érdeklődésére" tarthatnak számot.A rendőrség közölte azt is, hogy a biztonsági és hírszerző szolgálatok 2013 óta 18, a március 22-én Londonban elkövetett - a szombat estihez hasonló jellegű - gázolásos és késeléses merénylet óta öt terrortámadási tervet hiúsítottak meg.Khuram Shazad Butt tavaly feltűnt a Channel 4 brit tévétársaság egyik dokumentumfilmjében, amely olyan iszlám szélsőségesekről szólt, akik kapcsolatban álltak az egyik leghírhedtebb, tavaly bebörtönzött radikális iszlám hitszónokkal, Anjem Choudaryval.Choudaryt szeptemberben öt és fél év börtönbüntetésre ítélte a londoni központi büntetőbíróság, azzal a váddal, hogy a hitszónok az Iszlám Állam támogatására buzdította híveit, és nyilvánosan hűségesküt tett a dzsihadista terrorszervezetnek.Choudary korábban az egyik legszélsőségesebb nagy-britanniai iszlám csoport, a brit hatóságok által 2010-ben törvényen kívül helyezett el-Muhadzsirun élén állt.