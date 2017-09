London tudja, hogy mennyivel tartozik az EU-nak - véli a Brexitért felelős miniszter

David Davis a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában "nevetségesnek" minősítette azokat a korábban nem hivatalosan felmerült értesüléseket, amelyek szerint az EU akár 100 milliárd eurós számlát is benyújthat a brit kormánynak a kilépési megállapodás fejében. Nyilvánvaló, hogy az EU "maximalista álláspontról" indult neki a tárgyalásoknak, de "ebbe az összegbe beletettek mindent, ami csak az eszükbe jutott" - fogalmazott a brit Brexit-miniszter.



A Financial Times néhány hete közölte azt a nagy feltűnést keltő értesülést, hogy az Európai Unió akár 100 milliárd euró egyszeri bruttó befizetési igényt is benyújthat Nagy-Britanniának a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodás ellenében. A londoni gazdasági napilap forrásai szerint az EU Brexit-tárgyalóinak kalkulációi egyebek mellett tartalmazzák a brit EU-tagság megszűnése utáni uniós költségvetési időszakra, 2019-2020-ra vállalt mezőgazdasági és egyéb költségvetési hozzájárulást, és az uniós adminisztratív költségeket.



A brit kormány és személyesen Davis is azóta több nyilatkozatban határozottan leszögezte, hogy London ekkora számlát biztosan nem fog elfogadni és kifizetni.



A The Times című konzervatív brit napilap a hétvégén 40 milliárd fontos - 45 milliárd eurós - brüsszeli befizetési igényről közölt értesülést, a Financial Times pedig a minap közölte: bennfentes forrásai szerint Theresa May brit miniszterelnök 20 milliárd eurós végső EU-költségvetési befizetés felajánlását tervezi.



May pénteki firenzei beszédében, amelyben a Brexit utáni brit időszakra szóló kormányzati stratégia főbb vonalait ismertette, erről a kérdésről csak annyit mondott: Nagy-Britannia eleget tesz mindazon pénzügyi kötelezettségeinek, amelyeket uniós tagsága idején az EU-val szemben vállalt.



A kormányfő nem részletezte számokra lebontva e pénzügyi kötelezettségeket, de kijelentette: az erről elhangzott eddigi nem hivatalos állítások "eltúlzottak", és "nem segítik" az előrelépést a tárgyalásokon.



A vasárnapi BBC-műsorban David Davis sem volt hajlandó számszerűleg meghatározni az EU-val szembeni brit pénzügyi kötelezettségeket, de kijelentette, hogy Londonnak erről "meglehetősen egyértelmű elképzelései vannak". A végső számla várható összegéről szóló sajtóértesülésekre a Brexit-tárgyalásokért felelős miniszter azt mondta, hogy ezeket a számokat a lapok "hasraütés-szerűen találták ki".



Davis megerősítette azt is, hogy azoknak a külföldi EU-munkavállalóknak, akik a brit kormány által az EU-tagság megszűnése után tervezett kétévi átmeneti időszakban érkeznek Nagy-Britanniába, várhatóan regisztrálási kötelezettségük lesz. Hangsúlyozta, hogy ez csak az akkor újonnan érkezőkre fog vonatkozni, a már Nagy-Britanniában élő külföldi EU-polgárokra nem.