London Oroszországot vádolja több kibertámadás végrehajtásával

Az Egyesült Királyság szerint az orosz katonai hírszerzés (GU) felelős az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásaiért, és Moszkva így törekszik a nyugati demokráciák stabilitásának aláaknázására - derül ki a brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) csütörtökön ismertetett értékeléséből.



Az NCSC szerint "szinte bizonyos", hogy Oroszország áll a tavalyi BadRabbit zsarolóvírusos támadás, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) elleni hackerakció, az amerikai Demokrata Párt elleni támadás és egy brit tévécsatorna e-mailjeinek ellopása mögött is.



"A GU vakmerő, és nem válogat a célpontok között; arra törekszenek, hogy más országok választásaiba avatkozzanak be, és aláássák őket" - fogalmazott Jeremy Hunt brit külügyminiszter. "Az üzenetünk világos: szövetségeseinkkel együtt feltárjuk a GU próbálkozásait a nemzetközi stabilitás aláásására, és válaszolni fogunk rájuk" - tette hozzá a brit diplomácia vezetője.



Az NCSC szerint a GU-nak köze van egy sor hackercsapathoz, így a Fancy Bear, a Sofacy, a Pawnstorm, a Sednit, a CyberCaliphate, a Cyber Berkut, a Voodoo Bear és a BlackEnergy Actors tevékenységéhez is.



"Ez a viselkedés azt bizonyítja, hogy (a GU) fittyet hány a nemzetközi jogra és a lefektetett szabályokra, úgy érzi, bármit büntetlenül és következmények nélkül megtehet" - hangoztatta Jeremy Hunt.



A GU, vagyis hivatalos nevén az az Oroszországi Föderáció Vezérkarának Főcsoportfőnöksége, korábbi nevén Hírszerzési Főcsoportfőnökség (GRU) világszerte rendelkezik ügynökökkel, és az orosz vezérkari főnök és a védelmi miniszter irányítása alatt áll. A GU tevékenysége, felépítése és költségvetése orosz államtitok.



A brit kormány szerint legfelső utasításra a GU ügynökei hajtották végre a Szergej Szkripal és lánya elleni gyilkossági kísérletet novicsok idegméreggel márciusban Salisburyben. Oroszország ezt váltig tagadja.



A GU több tisztjét, köztük Igor Korobov tábornokot, a szervezet vezetőjét az Egyesült Államok márciusban szankciókkal sújtotta a 2016-os választásokba való beavatkozás miatt. A washingtoni pénzügyminisztérium akkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy Moszkva szándékosan törekszik a kiberbiztonság aláaknázására.