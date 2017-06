London: két francia állampolgár halt meg a támadásban

A brit rendőrség őrizetbe vett egy férfit

A sérültek között nyolc francia van, négyüknek súlyos az állapota, és egy franciát továbbra is eltűntként tartanak nyilván - tette hozzá a miniszter közleményében.A már korábban is ismert francia áldozat egy 26 éves, kilenc hónapja Londonban felszolgálóként dolgozó fiatalember volt. Apja szerint munka közben szúrta le az egyik támadó az őt alkalmazó vendéglátóhely teraszán. A másik francia áldozat a francia média értesülése szerint egy 36 éves szakács volt egy étteremben, de ezt az információt a párizsi kormány nem erősítette meg.A londoni rendőrség keres egy 45 éves francia állampolgárt, aki a szombati merénylet óta nem adott életjelet magáról. Elképzelhető, hogy őt is elgázolták a tettesek a London hídon, és a vízbe esett, ezért továbbra is kutatnak utána a Temze vizében.A brit rendőrség őrizetbe vett szerda hajnalban egy férfit a londoni merénylettel kapcsolatban - jelentették be hivatalosan."A London hídi terrortámadást vizsgáló nyomozók szerda hajnalban házkutatást tartottak a kelet-londoni Ilford kerületben egy címen.azzal a gyanúval, hogy terrorista cselekményt készített elő, követett el, vagy erre bujtott fel" - olvasható a rendőrségi közleményben. Három terrorista szombaton késő este egy bérelt fehér Renault furgonnal felhajtott a London híd járdájára, gyalogosokat gázolt el, majd a közeli piac, a Borough Market környékén sok embert megkéselt. Hét embert megöltek, 48-at megsebesítettek. A támadókat a rendőrség agyonlőtte.