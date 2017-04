Ljubljana és Zágráb közösen lép fel a szigorított határzár ellen

Szlovénia és Horvátország a jövő héten javaslattal él az Európai Bizottság felé a szigorított határellenőrzés rendezése érdekében, miután elviselhetetlen torlódásokat okozott a szlovén-horvát határon az új rend - mondta Miro Cerar szlovén kormányfő vasárnap.



Cerar szombaton késő este telefonon beszélt Andrej Plenkovic horvát kormányfővel, akivel egyetértettek abban, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan - írta a Delo című szlovén napilap.



Szombaton több órát is várakoztak az utasok a horvát-szlovén határon a pénteken éjfélkor életbe lépett uniós határellenőrzési kódex miatt, amely szerint a schengeni külső határokat átlépőknek módszeres ellenőrzésen kell átesniük.



A szlovén kormányfő emlékeztetett, hogy Szlovénia már korábban is terjesztett be módosításokat a szigorított határellenőrzéssel kapcsolatban, de az uniós tagállamok többsége nem támogatta azokat. Mint mondta, most ismét indítványozzák korábbi javaslataikat, mert a jelenlegi szabályzat árt a gazdaságnak és az emberi kapcsolatoknak. Mindazonáltal hozzátette: Szlovénia továbbra is betartja és alkalmazza a hatályos rendeletet.



Péntektől az Európai Unióban szabad mozgási joggal rendelkező polgárok úti okmányait is ellenőrizni kell mind belépéskor, mind kilépéskor, és össze kell vetni a Schengeni Információs Rendszerrel (SIS), illetve az Interpol lopott vagy elveszett dokumentumokra vonatkozó adatbázisával (SLTD), hogy a hatóságok meggyőződjenek arról, az illető nem jelent biztonsági kockázatot, közrendvédelmi vagy közegészségügyi kockázatot az EU-ban.



A szigorítás nemcsak az unió külső határaira vonatkozik, hanem minden olyan uniós belső határra, ahol a tagállamok még nem állapodtak meg a határellenőrzés megszüntetéséről, a közút mellett kiterjed a vasúti, a légi és a tengeri határokra is.



A horvát rendőrség szombati közleménye szerint bár a horvát hatóságok minden technikai és emberi erőforrást bevetettek, valamint együttműködtek a szlovén és a magyar kollégáikkal, mégsem sikerült csökkenteniük a torlódásokat és a várakozási időt a határátkelőkön.



A hatalmas torlódásokról Horvátország értesítette Dimitrisz Avramopulosz uniós migrációs biztost, akivel megállapodtak a szigorított határellenőrzés horvát oldalon való ideiglenes felfüggesztésről.



A szlovén belügyminisztérium megerősítette, hogy a biztos munkamegbeszélést hívott össze a hét elejére a rendelet gyakorlati alkalmazásának hatásai elemzésére.