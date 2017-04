Lítium-bányászat indul Csehországban

Az eredetileg az elektronikai eszközök akkumulátoraiban használt lítium iránti ipari kereslet ugrásszerűen megnőtt az elektromos autók elterjedésével párhuzamosan. Olyannyira, hogy az amerikai Tesla például már Európában is tervez építeni egy akkumulátorgyártó üzemet az ötmilliárd dolláros költséggel Nevadában épülő Gigafactory után.



Európában két nagy jelentősebb lítium lelőhely van, az egyik a csehországi Érchegységben, mintegy 1,2-1,4 millió tonna, a másik Szerbiában, nagyjából egymillió tonna. A cseh geológiai kutatóintézet felmérései szerint a érchegységi készletek zöme a cseh-német határon fekvő Cinovec bányaváros közelében található. Az 1378 óta működő cinoveci ón- és wolframbányákat 1991-ben zárták be, mert gazdaságtalanná váltak.



A csehországi készletek feltárásának kizárólagos jogával az ausztrál European Metals Holdings (EMH) vállalat rendelkezik, miután 2014-ben felvásárolta a cseh Geomet vállalatot. A londoni és a sydneyi tőzsdén jegyzett EMH részvényének árfolyama nyolcszorosára emelkedett az elmúlt évben.



A cseh érchegységi lelőhelyek egy része német területre húzódik át, ahol viszont a kanadai Bacanora rendelkezik kitermelési koncesszióval.



Keith Coughlan, az EMH vezérigazgatója közölte, hogy évi 3800 tonnás lítium termelési kapacitással a következő években meg fogják nyitni a cinoveci bányákat, amely az öt legnagyobb lítium termelő közé emeli majd a Cseh Köztársaságot.



Az U.S. Geological Survey (USGS) kimutatása szerint a legnagyobb lítium termelő Ausztrália 14,3 ezer tonnával 2016-ban, a második Chile 12 ezer tonnával, a harmadik Argentína 5,7 ezer tonnával, míg Kína, a legnagyobb lítium felhasználó kétezer tonnát termelt. A globális lítium termelés 35 ezer tonna volt 2016-ban, 12 százalékkal több, mint az előző évben.



A csehországi lítium érc alacsonyabb koncentrációban tartalmaz ugyan lítiumot mint a többi nagy lelőhely, de viszonylag egyszerű és környezetbarát lejárással kitermelhető. Ellentétben azonban a világ többi nagy lelőhelyével kiépített és működő infrastruktúrával rendelkező területen fekszik vasúti pályát is beleértve, ráadásul potenciális felhasználók közvetlen közelében.