Listázzák a migránsok által elkövetett bűncselekményeket

Azt mondják, alig-alig kerülnek be a német sajtóba a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények, pedig – ahogy fogalmaztak – vannak közöttük horrortörténetek is. Az is bántja őket, hogy a muszlimok és keresztények közötti vitában szerintük mindig a bevándorlóknak adnak igazat a hatóságok - olvasható a hirado.hu cikkében.A Rajna-vidék-Pfalz tartománybeli kisvárosban, Speyerben egy helybéli nemrég listát állított össze azokról a bűncselekményekről, amelyeket az utóbbi két évben migránsok követtek el németekkel szemben. Azt mondja: egyre gyakrabban fordul elő, hogy migránsok rátámadnak a helyi lakosokra, nemrég, újév hajnalán például a speyeri dóm kertjében egy szudáni migráns megerőszakolt egy német nőt.Két hete egy polgári kezdeményezést is indítottak; azok jelentkezését várják, akikkel szemben erőszakot követtek el a településen elszállásolt migránsok. A helyi Matthias Schneider szerint a jelentkezők közül sokan valódi horrortörténeteket mesélnek: az egyik szomszédos településen, Germersheimben például egy afgán, akinek elutasították a menekültkérelmét, análisan megerőszakolta a szomszéd nő gyerekeit: egy hatéves kisfiút és egy nyolcéves kislányt.Az ehhez hasonló eseteket elhallgatják, vagy azt mondják, hogy érzékenyen kell kezelni a kulturális különbségek miatt – fogalmazott Matthias Schneider.Speyerben az elszállásolt menedékkérők száma megközelíti az ezret; a tervek szerint nemsokára még egyszer ennyien jönnek majd ide. A település határában levő kaszárnyában 650-en laknak.A helyiek azt követelik, hogy a városvezetés tegyen lépéseket az egyre növekvő bűnözés visszaszorítására.