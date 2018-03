Lezuhant egy török kisrepülőgép Iránban, utasai meghaltak

A gép Dubajból repült Isztambulba, és Irán légterében szakadt meg vele a kapcsolat. A gép Irán középső részén, Sáhr-Kord közelében, Zagrosz-hegység felett repülve hegynek ütközött, és lángokba borult. A környékbeli lakosok arról számoltak be, hogy már a katasztrófa előtt is lángok csaptak fel az egyik hajtóművéből.



Dogan török hírügynökség szerint a Basaran vállalatcsoport tulajdonában lévő Bombardier CL604-es gépének mind a nyolc utasa szörnyethalt, és köztük van Huseyin Basaran üzletember legalább egy családtagja. A török média híradásai szerint a géppel Basaran házasodni készülő lánya és hét barátja tért haza a dubaji leánybúcsúról.



Egyes hírügynökségi jelentések szerint a háromfős legénység is életét vesztette.



Februárban is történt egy légi baleset Iránban: egy ATR-72 típus kétmotoros légcsavaros gép balesetében 65-en haltak meg.